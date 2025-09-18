Синоптик: Следващата седмица температурите ще надвишават 30 градуса

Хората много пътуват и се интересуват от прогнозите за времето. Краткосрочните прогнози - до 48 часа, са най-достоверни, каза синоптикът на Bulgaria ON AIR Петър Янков.

По думите му четвъртък е най-удобният ден за прогнози, тъй като хората ще бъдат информирани за времето точно преди пътуванията си през уикенда.

Времето през уикенда и следващата седмица

През почивните дни активните процеси ще бъдат главно над западните части от Европа. Балканите ще бъдат с много слънчеви часове. Ще бъде топло, а максималните температури ще бъдат между 28 и 32 градуса, съобщи Янков в "България сутрин".

Понижението на температурите, което наблюдаваме през последните дни, ще бъде краткотрайно, стана ясно от прогнозата му.

В началото на следващата седмица в цялата страна температурите ще надвишават 30 градуса, каза още Янков.

На 22 септември настъпва астрономическата есен, но метеорологичната ще бъде около 25 септември.

Времето по морето и в планините

Температурата на морската вода по Южното Черноморие ще се задържи в рамките на 24 градуса, а в северните ни курорти - 23. Вълнението на морето ще отслабне.

В планините времето ще бъде слънчево. На около 2500 метра температурите ще бъдат между 10 и 12 градуса.

На 1500 метра височина градусите ще достигат 16-17.