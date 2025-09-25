Колко войски има Русия в Украйна?

Според широко разпространено изявление на руския президент Владимир Путин, в момента в Украйна са разположени до 700 000 руски войници, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Въпреки че оценката на Путин може да е завишена, е забележително, че разкритието на руския лидер идва малко след оценка на украинското военно разузнаване, която изчисли същия брой руски войски в Украйна.

Твърдението, че руската армия разполага със 700 000 войници в Украйна, е още по-забележително, когато се съпостави с броя на мъжете, които Кремъл е загубил в боевете. Според последните оценки на украинското Министерство на отбраната – оценки, потвърдени от оценки на западното разузнаване – руските военни, паравоенните формирования и проруските сепаратистки сили са загубили приблизително 1,1 милиона мъже убити и ранени в боевете.

По време на срещата Путин обяви, че 700 000 руски войници са разположени във "военната зона". Остава неясно дали забележките му се отнасят за войски, които са активно разположени по фронтовата линия на конфликта, или дали включват тези, ангажирани с конфликта, които може да са на стотици километри от бойните действия.

По подобен начин, украинското Министерство на разузнаването наскоро изчисли, че близо 700 000 руски войници, включително войници от руската Национална гвардия, специални части и спомагателни части, са на украинска територия, вероятно визирайки цялата източна и южна Украйна, частите от Донецка и Луганска области, които остават под сепаратистки контрол от края на 2014 г., и Кримския полуостров, който Русия нахлу през февруари 2014 г. и анексира следващия месец.

Украинската армия не публикува редовно подробни отчети за числеността си. През януари "Киев Индепендент" твърди , че армията разполага с около 880 000 войници в цялата страна, което надвишава силата на Русия. Украинската армия обаче е натоварена със задачата да защитава цялата страна и следователно е сравнително разпръсната. За разлика от това, Русия, която е изградила сложни обсадни укрепления, защитаващи завоеванията си в Източна Украйна, може да концентрира силите си в ключови райони, когато желае, и по този начин да постигне местно числено превъзходство, дори ако Украйна има повече войски като цяло.

Има ли севернокорейци в Украйна сега?

Севернокорейските войски, изпратени от върховния лидер Ким Чен Ун в подкрепа на "специалната военна операция" на Москва, остават на руска територия, но все още не са навлезли в Източна Украйна, според Киев. Северна Корея първоначално е разположила приблизително 11 000 войници в Русия, за да се бори срещу нахлуването на Украйна в Курска област на Русия през август 2024 г. Тежките жертви след интензивните боеве с украинските военни в Курск принудиха Пхенян временно да изтегли войските си от фронтовата линия, след което да разположи хиляди допълнителни войници, за да попълни жертвите.

Москва и Пхенян вероятно са държали севернокорейски войски на руска суверенна територия по смисъла на международното право. Решението да се задържат войските в четирите украински области, които Русия твърди, че е "анексирала" – Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие – предполага мълчаливо признание от страна на Кремъл, че референдумите, на които тези региони бяха анексирани към Руската федерация, са били измамни.

Севернокорейските войски може и да не се бият в сила в Украйна, но севернокорейските материали подхранват военните усилия на Русия. Според говорителя на украинското военно разузнаване Андрей Юсов , „по целия фронт от 40 до 60 процента от артилерийските снаряди, изстреляни по Украйна и украинските войници, са произведени в Северна Корея.“

През 2024 г. руските сили претърпяха над 400 000 жертви, убити и ранени в боевете. Въпреки това Кремъл успя да набере приблизително 400 000 войници за същия период от време, като по този начин постигна съотношение на попълване почти едно към едно.

Според последните разузнавателни оценки на британското Министерство на отбраната, до момента през 2025 г. руските сили са понесли приблизително 300 000 жертви - убити и ранени.

Кремъл показа, че може да замени почти всеки войник, когото губи в боевете, рисувайки мрачна картина за Украйна, която се бори да набере достатъчно нови войски, за да поеме фронтовата линия.