Момиченце на 3 години е избягало от детска градина в София

3-годишно дете е избягало от детска градина в София.

Момиченцето е напуснало 151 Детска градина "Леда Милева" вчера и е отишло до близкия магазин.

Служителката в магазина разпознала детето и го върнала в детската градина, съобщи БНТ.

Родителите на детето смятат, че в детската градина са проявили небрежност и не са ги информирали навреме. Според тях това не е първи случай в тази детска градина.

От ръководството на градината не обяснили на родителите какво точно се е случило, твърдят майката и бащата на момиченцето.

Дирекция "Образование" към Столичната община започва проверка по случая.

Директорката на градината към този момент отказва коментар.