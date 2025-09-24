Ето го убиецът от екопътека "Невястата", полицията разкри шокиращи факти за престъплението

42-годишният мъж, който вече е обвиняем за жестокото убийство в района на екопътека „Невястата" край Смолян се разследва за това дали е използвал проследяващи устройства, да следи къде е бившата му любима. Това стана ясно на брифинг на окръжният прокурор на Смолян Недко Симов, ст. комисар Цветан Цанков – директор на Областната дирекция на МВР в Смолян, комисар Христо Кънев и Димитър Дойнов от Главна дирекция „Национална полиция".

Престъплението бе извършено на 21 септември вечерта към 20 часа. 40-годишният Павел Христов от Ямбол и 39-годишна жена били нападнати на около 400 метра от началото на екопътеката от бившия партньор на жената – 42-годишен мъж от Сливен Ненчо Ненчев. Нападателят ги напръскал с лютив спрей, след което нанесъл няколко прободно-порезни рани на мъжа, който починал на място от остра кръвозагуба. Жената била съборена, заплашена с убийство и закопчана с белезници, но успяла да избяга. Тя се скрила в скален процеп, където прекарала цялата нощ, пишат от "24 часа".

След подаване на сигнала са проведени денонощни издирвателни действия с участието на 23 полицейски служители, включени са и екипи на „Гранична полиция", следово куче и дрон. Проверявани са и адреси в София, Сливен и Ямбол. Извършителят е от Сливен, IT специалист, планински водач и участник в ултрамаратони, бил отлично подготвен за укриване в планински терен. Завършил е Националната спортна академия.

На 23 септември около 21 часа той е заловен край горска хижа в района на Чепеларе с раница, съдържаща дрехи, телефони, зарядни, и достатъчно пари. Според разследващите той е могъл да издържи с екипировката дълго време в гората и да се укрива. Поддържал е и Ю туб канал за популяризиране на умения за поведение в планината. Починалият и жената са били от Ямбол, но всички, както и извършителят са живеели в София. Срещу задържания се води друго досъдебно производство за грабеж.

Окръжният прокурор Недко Симов подчерта, че акцията е изпълнена за 48 часа „ювелирно" като е проведена без да се допуснат нови жертви или пострадали служители, за което всички участници в издирването са получили личната благодарност и.ф главен прокурор Борислав Сарафов, както и на апелативния обвинител. На задържания е повдигнато обвинение за убийство и ще му е наложена мярка за задържане до 72 часа.

„Съзнаваме, че задържането на такъв извършител, без да бъде допуснато да нарани друго лице или полицай, изисква изключително прецизна работа, а издирването му изискваше да не се пропусне нито един маршрут и горска пътека. Той е участвал в ултрамаратони, бил е и катерач, издържлив и подготвен за престой в планината, каза Симов.

Жената, който е преследвал също е била IT специалист. Убитият мъж е работил в склад за строителни материали.

Трупът е намерен случайно от турист, който се е обадил на тел.112. Когато дошли полицаите на място жената, която се укривала, излязла и сама им разказала всичко. Двамата били заедно преди година и половина, след това се разделили и убиеца нито веднъж не й се е обаждал от тогава досега.

„Привлечен е в качество на обвиняем. Престои да се разбере дали ще дава обяснения и какви са били мотивите му. Смятам, че трябва да бъде задържан, тъй като има достатъчно доказателства за извършване на престъпления. Жертвата не се е познавал изобщо с извършителя, той явно ги е следил по някакъв начин, за да дойде до тук и да ги намери къде са, може да е използвал устройства. Жертвата и жената са били отседнали в комплекс Пампорово", каза Симов.

Нито един от тримата няма деца.

Разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура–Смолян.