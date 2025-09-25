ПСС: Добри са условията за туризъм до обед

Добри ще са условията за туризъм до обед, а следобед се очакват превалявания от дъжд в планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст.

Времето е облачно със слаб вятър, по-късно през деня се очаква усилване на вятъра в по-високите части на планините. Температурите в планинските курорти са около 8-10 градуса.

Няма регистрирани инциденти в планините за изминалото денонощие, казаха от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) в планините ще бъде предимно облачно с превалявания от дъжд в масивите от западната половина на страната. По-интензивни ще са валежите след обяд в Рило-Родопската област, където е възможно и да прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток, по високите части - от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 18°, на 2000 метра - около 12°.