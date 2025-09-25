IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почивен ден за депутатите и днес, отново не събраха кворум

Киселова така и не откри заседанието заради липсата на достатъчно регистрирани депутати

25.09.2025 | 09:51 ч. 8
Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум. Председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри днешното заседание след втори неуспешен опит за започване на работа по предвидения дневен ред. 

Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но, тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем "до утре в 9:00 часа", каза Наталия Киселова и обяви, че закрива днешното заседание, което така и не беше на практика открито.

По-рано, при първия опит за започване на заседанието се регистрираха 104 народни представители. Беше обявен следващ опит след 15 минути, при който също не бе регистриран необходимият брой от 121 депутати. 

В сряда председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри заседанието поради липса на кворум минути след началото му. 

Наталия Киселова пленарно заседание липса на кворум
