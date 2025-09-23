Мъжът, открит на екопътека „Невястата“, е бил наръган, има задържан?

Тежкото криминално престъпление, станало на екопътека „Невястата“, за което МВР съобщи вчера, е убийство. Според източници на Dnes.bg вече има задържан.

Вчера на екопътека „Невястата“ беше открит труп на млад мъж, а огледът на местопроизшествието продължи близо 7 часа. В хода на разследването бяха обискирани два автомобила.

По непотвърдена информация става дума за убийство от ревност. Момиче е придружавало жертвата по екопътеката, когато са били атакувани от друг мъж, който е наръгал жертвата.

Жената е имала ограничителна заповед срещу него.

Предстои МВР Смолян да даде повече информация по случая.