Мъжът, открит на екопътека „Невястата“, е бил наръган, има задържан?

Тежкото криминално престъпление, станало на екопътека „Невястата“, за което МВР съобщи вчера, е убийство. Според източници на Dnes.bg вече има задържан.
Вчера на екопътека „Невястата“ беше открит труп на млад мъж, а огледът на местопроизшествието продължи близо 7 часа. В хода на разследването бяха обискирани два автомобила.
По непотвърдена информация става дума за убийство от ревност. Момиче е придружавало жертвата по екопътеката, когато са били атакувани от друг мъж, който е наръгал жертвата.
Жената е имала ограничителна заповед срещу него.
Предстои МВР Смолян да даде повече информация по случая.
