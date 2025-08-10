За пример: Доброволци почистиха емблематични места в Казанлък

130 доброволци се включиха в мащабна еко инициатива в Казанлък. В града бяха направени освежителни ремонти на помещенията в сградите за три социални услуги, а от парк "Тюлбето" и бреговете на язовир "Копринка" след основно почистване бяха извозени десетки чували с отпадъци.

Инициативата беше организирана от сдружение "Бъдеще за децата" и TimeHeroes - най-голямата платформа за доброволчество в България.

Освен че са се запознали и приели като своя каузата на организациите, младите хора призоваха и други да последват примера им.

"Искам да благодаря на тези хора и на това, че бяха толкова трудолюбиви, толкова отзивчиви, усмихнати. Тези хора ни заредиха с много емоция и желание за работа", коментира председателят на сдружение "Бъдеще за децата" Красимира Димитрова пред телевизия Bulgaria ON AIR.