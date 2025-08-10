IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресението в Турция е усетено и у нас

Трусът бе с магнитуд 6,1

10.08.2025 | 21:55 ч. Обновена: 11.08.2025 | 04:08 ч. 4
БГНЕС

Земетресението с епицентър в Турция е усетено в почти цяла България, съобщи за БТА Тихомир Илиев, дежурен сеизмолог в Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (БАН). 

Земетресение с магнитуд 6,1 разтърси западната част на Турция, съобщи турската служба за управление на бедствията, а местните медии казаха, че трусът е бил усетен в няколко окръга, предаде Ройтерс. 

Земетресението е станало в 19:53 часа местно време в провинция Балъкесир, близо до най-големия град в Турция Истанбул, но към момента няма информация за жертви или щети в някои от засегнатите окръзи.

Земетресението е усетено почти навсякъде в България, особено в Южна България - Пловдив, Стара Загора, Хасково, Димитровград, Благоевград, Пазарджик, Кърджали, както и по морето в Бургас и Варна, информира дежурният сеизмолог на БАН. Земетресението е усетено дори и по високите етажи на сградите в София, както и на Север - в Русе и в централна България - в Горна Оряховица. 

В системата регистрираме и т.нар. автършокове, които обаче не могат да се усетят от хората, посочи сеизмологът. 

Той увери, че няма нищо притеснително като данни от земетресението в Турция, което да повлияе на сеизмичната активност в България. 

