Военна техника ще се придвижва по пътищата до 14 август

Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба "Военна полиция"

11.08.2025 | 15:15 ч. Обновена: 11.08.2025 | 16:13 ч. 6
БГНЕС

Транспортиране по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на личен състав с необходимата екипировка, както и на военна, транспортна и спомагателна техника ще се извършва до 14 август, четвъртък. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Причината е ротация на военни формирования, които участват в Многонационалната бойна група на НАТО в България, както и в съвместната българо-американска подготовка на учебен полигон "Ново село". 

Личен състав и военна техника от състава на Сухопътните войски също ще се придвижат по пътната мрежа на страната ни и във връзка с ротация на контингента от въоръжените сили на България, който участва в състава на стабилизиращите сили на НАТО (KFOR) в Косово.

Автоколоните ще се ескортират от екипи на служба "Военна полиция".
 

