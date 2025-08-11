Сарафов представи новия ръководител на Апелативна прокуратура-Пловдив

Изпълняващият функциите (и.ф.) главен прокурор Борислав Сарафов представи новия административен ръководител на Апелативна прокуратура (АП) -Пловдив Тихомир Стоев. Това стана на официална церемония в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

"Прокуратурата и МВР в страната работят добре и в синхрон за осигуряване на спокойствието на хората и за да отговорят на очакванията на обществото за справедливост", каза Сарафов.

От своя страна Тихомир Стоев благодари за доверието и заяви, че в работата си ще се ръководи единствено от принципите на професионализма и стриктното изпълнение на задълженията по закон.

На 16 юли Стоев бе определен за и.ф. апелативен прокурор на град Пловдив с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след изтичане на петгодишния мандат на досегашния административен ръководител Тодор Деянов. Тихомир Стоев има 30 години юридически стаж. Работил е като прокурор във Върховната касационна прокуратура и в Апелативната специализирана прокуратура, като следовател в Окръжна прокуратура-Велико Търново, както и като главен експерт в дирекция „Противодействие на корупцията“ в Държавна агенция „Национална сигурност“.

На церемонията присъстваха Гергана Мутафова, член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, главният секретар на МВР гл. комисар Мирослав Рашков, прокурорите от АП-Пловдив, административните ръководители на окръжните прокуратури в апелативния район, който включва областите Пловдив, Стара Загора, Хасково, Пазарджик, Кърджали и Смолян, както и съдебни служители.