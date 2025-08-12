Гасят пожара край Илинденци само от въздух, евакуираха пожарникарите

Едно от огнищата на пожара край село Илинденци се е разпалило поради силния вятър, което наложи евакуация на наземните екипи за тяхната безопасност. Огънят е навлязъл и в територията на Национален парк "Пирин".

В момента гасенето се извършва единствено с помощта на летателна техника. Военнослужещи от 3-то бригадно командване продължават да съдействат на пожарникарите.

"В момента екипите все още са на терен, но ги евакуирахме. На безопасно място са, тъй като на един от фронтовете имахме върхово горене вследствие на вятъра и се наложи тяхното преместване в безопасна зона. Фронтът, който е към парк "Пирин", беше овладян, но имахме на другия фронт върхово горене, каза директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Благоевград комисар Валентин Василев.

Военнослужещите от Трето бригадно командване ще продължават да оказват помощ на пожарникарите и на служителите на Държавно горско стопанство - Струмяни за овладяването на пожара в Илинденци, докато е необходимо. Това каза командирът на Трето бригадно командване полковник Кирил Спаневиков.

По думите му теренът, по който работят екипите, е изключително труден. Гасенето там става само с налични средства, които имат военнослужещите. Към настоящия момент гасенето е само от въздуха, защото пожарът е обхванал върхово по-голяма част от територията. Това е наложило и преместването на военнослужещите на безопасно място, уточни полковник Кирил Спаневиков.

Той добави, че вероятно ако пожарът стане низов, ще бъде дадена "зелена светлина" съставът на бригадното командване да навлезе и да се направят просеки, за да не се допусне разширяването на пожара. Съгласно заповедта на командира на Сухопътните войски е разрешено да помагаме, докато не се оттегли искането за оказване на помощ за овладяване на пожара в района на Илинденци, което е било отправено от директора на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Благоевград комисар Валентин Василев, поясни полковник Спаневиков.