Лудогорец катастрофира в Будапеща, аут е от Шампионската лига

Ференцварош вкара три безответни гола на Лудогорец и прекърши мечтите на българския отбор да стигне до плейофа на Шампионската лига.

Така разградчани отпаднаха от най-комерсиалния футболен турнир с общ резултат 0:3 и ще играят в плейофа за влизане в групите на Лига Европа срещу шампиона на Република Северна Македония - Шкендия.

Лудогорец изигра силен мач на "Групама Арена" в Будапеща, но тимът имаше сериозни претенции към съдията Ернандес, който в началото на мача отмени гол на Ивайло Чочев при спорно положение за засада, а през втората част подмина претенции на разградчани за дузпа за избутване в гръб срещу Чочев в наказателното поле.

Лудогорец изигра най-силното си полувреме през този сезон през първата част, в която бе напълно равностоен на унгарския шампион.

Разградчани започнаха пределно мотивирани и стигнаха до гол в 6-а минута, след като Ивайло Чочев прати топката в мрежата с глава, но реферът маркира засада. Ситуацията бе спорна, но след преглеждане с ВАР решението бе потвърдено и нулевото равенство се запази.

Веднага след отличен пробив на Ив Ерик Биле завърши с неточен удар.

Ференцварош стигна до ситуация в 21-а минута, когато бившият футболист на Пирин Благоевград - Макрецкис, преодоля Антон Недялков и Оливие Вердон, но ударът му бе париран от вратаря Бонман.

В 28-а минута отново Ивайло Чочев бе на върха на атаката, като стреля опасно с глава след центриране на Ерик Маркуш, но вратарят на Ференцварош - Дибуш направи отлично спасяване.

Ференцварош поведе в 38-ата минута с гол на Барнабаш Варга, който се възползва от неразчетено излизане на вратаря Бонман и с глава насочи топката в мрежата след центриране на Бенсе Йотвьош.

Ференцварош направи два пропуска в началото на втората част чрез Чебраилс Макрецкис и Лени Джоузеф. Малко по-късно Бенсе Йотвьош отправи много опасен удар от разстояние, Хендрик Бонман успя да докосне топката, която срещна напречната греда на вратата.

Антон Недялков имаше най-добрата възможност за Лудогорец, но ударът му от около 20 метра между двама играчи на Ференцварош бе спасен от Денес Дибуш.

В 75-ата минута дойде най-спорната ситуация след центриране в наказателното поле Щефан Гартенман изблъска Ивайло Чочев с две ръце, но съдията подмина положението, ВАР също не се намеси.

В 79-ата минута. Жомбор Грубер надигра Сон и пусна успореден пас на голлинията, където Оливие Вердон изпусна Барнабаш Варга и той отблизо чукна топката в мрежата, отбелязвайки втория си гол в мача.

Алекс Тот центрира от ъглов удар в наказателното поле на Лудогорец в 86-а минута и Габор Шалай с глава се разписа за крайното 3:0.