Първан Симеонов: Близкото бъдеще на България е с два полюса - Радев и Пеевски

"Ако властта изгуби президентските избори, това ще е ясен знак за нова политическа ситуация в страната, която изисква нови алтернативи. Тук може да застане Радев", обясни Първан Симеонов от агенция "Мяра".

"Това, което чака България в близко бъдеще, е ос, на която от едната страна ще бъде полюсът Радев, от другата - полюсът Пеевски. Борисов се определи недвусмислено към Пеевски. Те вероятно ще представляват единия полюс на балотажа на президентските избори”, коментира пред БНР социологът.

Големият въпрос, според Симеонов, за предстоящите президентски избори е, може ли да се появи друга кандидатура, която се ползва с легитимността на Радев - Йотова или нещо друго. “Може ли такава кандидатура да вземе и от гласовете на западната опозиция – на либералите и демократичната общност в България. Струва ми се, че от президентството от известно време насам има жестове към тези хора. Единият е помилването на Иванчева. Друг е това с държавната собственост".

"Пеевски се опитва да се представи като ментор на тази власт, който е продиктувал дадено решение и на всичкото отгоре не е тъждествен с тази власт”, на мнение е Симеонов.

Той коментира и ареста на варненския кмет. "Прекаляването води до политически загуби. На Борисов му е много неудобно, след като стана това прекаляване във Варна.То върна антикорупционната тема - темата на 2020-та година".

Всичко, което трябва да следим в следващите месеци, са два параметъра, обобщи Симеонов. Единият параметър е какво ще се случи след срещата на върха между Тръмп и Путин в петък, а вторият са президентските избори, които ще са след около година.

“Главният наш ментор и съюзник все още няма посланик в страната ни. Американската политика за България все още не е ясна. Американската политика на Балканите ще е главният фактор, който ще наблюдаваме, както и руските домогвания. Властта в България се опитва да поддържа източно-западния разказ", обясни Симеонов.

"Разковничето към политическото дълголетие на Борисов и на Пеевски, бидейки центристи, е да не позволяват на двете крила да се съединят срещу тях. А именно – източната опозиция, която се наричаше БСП, но вече са "Възраждане", "Величие", МЕЧ и т.н. и западната опозиция, която се наричаше Реформаторски блок, сини и т.н, а сега има нова съставка - ПП-ДБ”, каза социологът и добави, че ПП-ДБ трябва да се определят.

Ще трябва да избират кое е по-малкото зло - кой краде или пък кой е на страната на Путин. Това е трудна дилема. ПП казват: "Стига с тоя Путин! Дайте да правим нещо срещу властта". ДБ казва: "Путин е страшен". Най-вече в ДСБ частта има едно много смислено предложение – да имат общ кандидат с ГЕРБ. Разделението ще е изток-запад”.

Според Симеонов протестите на “Възраждане” са укрепили властта. "Удобно и лесно е "Възраждане" да ти е опозиция, когато се опитваш да разказваш източно-западен разказ”, завърши експертът.