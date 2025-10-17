Голямо привличане между Кейти Пери и Джъстин Трюдо

Кейти Пери и Джъстин Трюдо определено се харесват един друг. За връзката между 40-годишната певица и 53-годишния канадски политик се разбра през юли.

Освен, че между тях има привличане, те явно си приличат. И двамата са умни, и обичат да разговарят на сериозни теми.

"Те поддържат връзка от средата на лятото, но нямаха възможност да прекарват толкова време заедно, главно заради нейния график. Джъстин също е зает, а и двамата имат семейни задължения. Те имат общи интереси. И двамата приемат ходенето по срещи такова, каквото е. Но те определено се харесват един друг", коментира източник на "People".

Политикът е впечатлен от Кейти.

