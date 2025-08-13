IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Желязков: Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без ЕС и Украйна

Той е бил част от разговора за предстоящата среща в Аляска

13.08.2025 | 21:45 ч. Обновена: 14.08.2025 | 00:48 ч. 66
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без Европейския съюз и Украйна", това написа премиерът на България Росен Желязков в профила си в "Екс" (по-рано "Туитър").

"На днешната видеоконференция на Коалицията на желаещите обсъдихме предстоящата среща в Аляска", добави той в социалната мрежа.

Свързани статии

"Ще продължим да работим в тясно сътрудничество със САЩ, както и с президента на Украйна Володимир Зеленски, за да постигнем мир в Украйна, дългосрочна стабилност, сигурност и просперитет", посочи още българският министър-председател.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Росен Желязков Украйна Европейски съюз
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem