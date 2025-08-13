IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 1

Доц. Милен Иванов: Прибързано взривиха дрона край Созопол

В тази ситуация районът се изолира и специалисти идват да разгледат

13.08.2025 | 22:35 ч. Обновена: 14.08.2025 | 00:50 ч. 4

Службите проверяват оръжейни търговци, а край Созопол изплува разузнавателен руски дрон.

"Образувано е досъдебно производство в Украйна за корупция. Фирмата е продавала оръжия на завишени цени. Същата фирма не е спазвала санкциите към Русия. Няма сериозна българска фирма, която да рискува целия си бизнес и да доставя стоки и оръжия на Русия", заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в "Денят ON AIR".

По думите му ние сме малък производител и законът е строг.

"Това, че са стигнали някакви оръжия, не значи, че сме ги продали ние. Чак когато се установи, че сделката е чиста от правна гледна точка, се осъществява продажбата. ДАНС трябва да е направила анализ и да е дала своето становище какво ще се случи", обясни доц. Иванов за Bulgaria ON AIR.

С военната техника трябва да работят единствено специалисти, убеден е той.

Свързани статии

"Машината, на която показаха снимки от Созопол, е руски разузнавателен дрон. Най-вероятно е свален от украинското ПВО и теченията са го довлекли до българския бряг. В него няма взривно устройство. Унищожаването му е прибързано. В тази ситуация районът се изолира и специалисти идват да разгледат", коментира гостът.

Според него е назряло времето за Закон за гражданската мобилизация.

"Съвестните полицаи ще ползват боди камерите. Качествената подготовка в полицейската дейност изостава. Най-вероятно не се оценява нейната важност. На МВР е нужна нова идея. Трябва да попитат изкуствения интелект как трябва да изглежда полицаят след 10 години. В гръбнака на МВР има професионално ръководство, което трябва да сложи подготовката на първо място", посочи той.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

доц. Милен Иванов дрон
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem