Доц. Милен Иванов: Прибързано взривиха дрона край Созопол

Службите проверяват оръжейни търговци, а край Созопол изплува разузнавателен руски дрон.

"Образувано е досъдебно производство в Украйна за корупция. Фирмата е продавала оръжия на завишени цени. Същата фирма не е спазвала санкциите към Русия. Няма сериозна българска фирма, която да рискува целия си бизнес и да доставя стоки и оръжия на Русия", заяви бившият заместник-ректор на Академията на МВР доц. Милен Иванов в "Денят ON AIR".

По думите му ние сме малък производител и законът е строг.

"Това, че са стигнали някакви оръжия, не значи, че сме ги продали ние. Чак когато се установи, че сделката е чиста от правна гледна точка, се осъществява продажбата. ДАНС трябва да е направила анализ и да е дала своето становище какво ще се случи", обясни доц. Иванов за Bulgaria ON AIR.

С военната техника трябва да работят единствено специалисти, убеден е той.

"Машината, на която показаха снимки от Созопол, е руски разузнавателен дрон. Най-вероятно е свален от украинското ПВО и теченията са го довлекли до българския бряг. В него няма взривно устройство. Унищожаването му е прибързано. В тази ситуация районът се изолира и специалисти идват да разгледат", коментира гостът.

Според него е назряло времето за Закон за гражданската мобилизация.

"Съвестните полицаи ще ползват боди камерите. Качествената подготовка в полицейската дейност изостава. Най-вероятно не се оценява нейната важност. На МВР е нужна нова идея. Трябва да попитат изкуствения интелект как трябва да изглежда полицаят след 10 години. В гръбнака на МВР има професионално ръководство, което трябва да сложи подготовката на първо място", посочи той.