НКЖИ вароса 700 км жп релси в бяло заради жегата

Боядисването сваля температурата им с между два и четири градуса

15.08.2025 | 08:25 ч. Обновена: 15.08.2025 | 09:41 ч. 8
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) обработи с боя и вар над 700 км железопътни линии, съобщиха от пресцентъра на компанията. Обработката води до понижение на температурата на релсите с между два и четири градуса, което оказва положително въздействие върху стабилността и безопасността на железопътната инфраструктура при високите летни температури.

Обработени са главните и приемно-отправните коловози в гарите София Север, Захарна Фабрика, Бургас, Варна, Русе, Горна Оряховица, Димитровград, Карнобат и Свиленград.
Всяко лято за по-голяма безопасност се въвеждат ограничения в скоростта на влаковете, в определени отсечки и при достигане на температура на релсите над 54 градуса. Високите температури създават риск от загуба на устойчивост на релсовия път (измятане), което може да доведе до прекъсване на движението. С тази превантивна мярка НКЖИ осигурява по-безопасно движение на влаковете в най-горещите дни от годината, посочват още от компанията.

НКЖИ извършва и измервания на температурата на релсите на всеки час, през 40–50 км по цялата мрежа. При необходимост се въвежда намаление на скоростта. Приема се, че максималната температура на релсите е с 20 градуса по-висока от максималната температура на въздуха.

При изграждането на всички нови отсечки НКЖИ използва материали, повишаващи устойчивостта на релсовия път, като самото проектиране е съобразено е климатичните зони и геометрията на трасето.

Безплатен безжичен интернет е осигурен в седем големи жп гари в страната, съобщиха от пресцентъра на компанията в началото на август. Пътниците вече могат да използват Wi-Fi в гарите в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Горна Оряховица, Русе и Варна./БТА
 

Това се случи Dnes

релси нкжи вароса 700 км
