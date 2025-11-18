IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Опасно време: Издадоха жълт код за валежи за 11 области днес

В шест области пък има код за силен вятър

18.11.2025 | 11:00 ч. 0
Снимка: НИМХ

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде за днес предупреждение за опасно време. Жълт код за значителни валежи е обявен в 11 области от Западна и Северна България, както и за южните райони на Източните Родопи. За шест области от Източна и Югоизточна България жълтият код е за силен и поривист вятър от юг-югозапад, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления.

Времето днес ще е облачно. Дъжд вали главно в Северна и Западна България. На места там, както и в южните части на Източните Родопи, ще има и значителни валежи. В Дунавската равнина ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Ще прониква относително студен въздух. В Източна България вятърът ще остане от юг-югозапад и ще бъде умерен и силен, особено в югоизточната част от страната. 

Дневните температури днес около 14:00 ч. ще бъдат от 8-9 градуса в северозападните райони, до 21 градуса в югоизточните, за София - около 15 градуса.

За 19 ноември още от днес НИМХ издава предупреждение от първа степен - жълт код, за значителни валежи в 11 области на страната.

