БАЗ и СЗБ скочиха: Новите синя и зелена зони в София са саботаж срещу бизнеса

“Приетата от Столичния общински съвет реорганизация и вдигане на цените на синя и зелена зона не само удря гражданите по джоба, но и е откровен саботаж срещу бизнеса. Докато всички властимащи ни обясняват как с влизането ни в еврозоната няма да се вдигат цените, в столицата те скачат двойно. Безобразие! “

Това се чете в позиция на Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България по повод новите правила за паркиране в столицата от 1 януари.

"Освен това решението противоречи на Закона за въвеждане на еврото в Република България. В закона ясно е записано, че „Въвеждането на еврото не може да води до увеличение на цените на стоките и услугите, освен когато това е обосновано от обективни икономически фактори“. И докато бизнесът се съобразява и търпи щети, СОС лековата удвои цените! И то не само на почасовото паркиране, но и на служебните абонаменти и живущите в центъра, както и на цените за премахването на скоба и при принудително преместване. Увеличава се обхватът на зоните, като на много места това се случи дори без обществено обсъждане.

В момент на изключително трудни за бизнеса времена, това е поредна тежест, която понасяме. Явно хората, които са избрани да ни управляват си мислят, че могат непрекъснато да ни изтръскват и рекетират, а ние да мълчим безропотно и само да плащаме! Не са познали!

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията изразяват категоричното си несъгласие с промените и призовават те да бъдат преразгледани, като същевременно ще бъдат предприети необходимите съдебни действия”, става ясно от позицията.