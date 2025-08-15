Трима души са приети във ВМА след тежката катастрофа с кола и автобус

Четирима души са били докарани в Спешното отделение на ВМА след катастрофата, станала тази нощ на столичните булеварди “Възкресение” и “Константин Величков”, съобщиха от лечебното заведение.

Трима от тях са хоспитализирани – двама в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия.

След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение, уточниха от ВМА.

При инцидента е загинал един човек.