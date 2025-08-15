IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима души са приети във ВМА след тежката катастрофа с кола и автобус

Двама от тях са в интензивното отделение с опасност за живота

15.08.2025 | 09:32 ч. Обновена: 15.08.2025 | 09:41 ч.
Четирима души са били докарани в Спешното отделение на ВМА след катастрофата, станала тази нощ на столичните булеварди “Възкресение” и “Константин Величков”, съобщиха от лечебното заведение.

Трима от тях са хоспитализирани – двама в Катедра по анестезиология и интензивно лечение с опасност за живота и един в Клиника по неврохирургия. 

След направените консултации със съответните специалисти е констатирано, че за четвъртия пострадал не се налага болнично лечение, уточниха от ВМА.

При инцидента е загинал един човек.

 

катастрофа ВМА опасност за живота
