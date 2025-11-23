Джордж Х. У. Буш e знаел, че извънземно е влязло в контакт с хора във военна база в Мексико

Истината е някъде там — и покойният президент Джордж Х. У. Буш явно я е знаел — като е казал на федерален служител, че извънземно е влязло в контакт с хора в тайна въздушна база в Ню Мексико през 1964 г., според свидетелствата в един взривоопасен нов документален филм.

Ерик Дейвис, астрофизик, който е бил научен съветник в вече разпуснатата Програма за идентифициране на авангардни аерокосмически заплахи, създадена от Конгреса през 2007 г. от покойния сенатор Хари Рийд (Д-НВ), твърди, че Буш му е потвърдил в частен разговор подробности за контакта между военните и извънземно същество във военновъздушната база Холман в окръг Отеро.

Буш му е казал, че са видели три космически кораба да се приближават към базата и че от един от корабите е излязло междузвездно същество, което се е срещнало лице в лице с военни и служители на ЦРУ, разказва Дейвис в интервю за The Age of Disclosure ("Ерата на разкритията"), документален филм на режисьора Дан Фара, излъчен в петък по Amazon Prime.

"Един от тях кацна на пистата и нечовешко същество слезе от кацналия кораб и взаимодейства с униформени военновъздушни сили и цивилен персонал на ЦРУ", твърди Дейвис. "А когато [Буш] попита за повече подробности, му беше казано, че няма нужда да знае."

Буш, бивш отличен военноморски пилот и директор на ЦРУ, е бил информиран за срещата след края на мандата си като президент, според Дейвис, който каза, че двамата са разговаряли в серия от частни разговори през 2003 г.

Дейвис не описа извънземния кораб или извънземните, нито обсъди някакви материални доказателства за твърденията.

Дългоочакваният документален филм се фокусира върху предполагаема строго секретна правителствена операция за извличане на НЛО, наречена Legacy Program, и представя американски официални лица, които твърдят, че имат пряко знание за съществуването на извънземни и че те са посещавали Земята – без да предоставят нови физически доказателства.

Дейвис твърди във филма, че извънземни тела са били открити в Русия през 1988 г., извадени от останките на голям НЛО с форма на тик-так, или неидентифицирано аномално явление.

Хал Путхоф, бивш член на AATIP, квантов физик и дългогодишен застъпник на разкриването, твърди, че има няколко различни вида извънземни.

"Намерените тела не от един и същи вид", обяснява Путхоф в документалния филм, макар че отказва да даде подробности. "Които и да са те – те са тук. И действат тук от дълго време."

Други интервюирани описаха подробно нараняванията, понесени от военния персонал, който твърди, че е влязъл във физически контакт с НЛО.

Гари Нолан, имунолог и изследовател на рака в Медицинския факултет на Станфордския университет, е прегледал няколко военни, които са били доведени при него от представители на ЦРУ и неназована аерокосмическа компания, твърди той.

Нараняванията, понесени от военните, включват "ужасяващи" изгаряния и "вътрешни белези", които се проявяват в мозъците на пациентите, каза Нолан.

Майк Флахърти, пенсиониран офицер от разузнаването на ВМС и ВВС на САЩ, твърди, че е претърпял медицински усложнения и "биологични ефекти" в резултат на контакт с летателен апарат.

Според филма, програмата „Legacy“ се управлява от елементи на ЦРУ, ВВС на САЩ, Министерството на енергетиката и неназовани частни военни подизпълнители, които според твърденията са извадили няколко разбити превозни средства и тела на извънземни.

Съществуването на програмата се пази в тайна дори от американските президенти, което кара няколко законодатели да бият тревога, че бюрокрацията в дълбоката държава задържа критична информация относно потенциални заплахи за националната сигурност, според документалния филм.

"Имаме многократни случаи на нещо, което лети във въздушното пространство над ограничени ядрени съоръжения и то не е наше. И не знаем чие е. Само това, само това изявление заслужава разследване, заслужава внимание, заслужава фокус", каза тогавашният "Мисля, че има едно предположение, че президентите могат да влязат в Овалния кабинет на първия ден и да кажат: „Добре, заведете ме в Розуел, покажете ми телата на извънземните, искам да видя видеото от аутопсията, искам да видя всичко – разкрийте го", продължи той, позовавайки се на предполагаемата катастрофа на НЛО в Ню Мексико през 1947 г. "Мисля, че това е наистина наивно разбиране за това как работи нашето правителство."

Сенатор Кристин Гилайбранд (Д-Ню Йорк) предупреди, че обществеността трябва да се притеснява повече от заплахите, които представляват земните врагове на нашата нация, отколкото от заплахите от космоса.

"Ако имате обекти в небето, които не можете да идентифицирате – това е проблем. Защото може да е Китай, може да е Русия, може да е всеки противник", каза младият сенатор от Ню Йорк.

Режисьорът и продуцентът Дан Фара заяви пред The Post, че се надява филмът да даде тласък на движението за разкриване на НЛО.

"Мисля, че този филм ни поставя в различна позиция", каза той. "Той подготвя почвата за един президент да застане пред микрофона и по-спокойно да каже на цялото човечество, че не сме сами във Вселената."