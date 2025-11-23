Къде в Европа хората са изложени на най-висок риск от бедност?

Милиони европейци живеят в бедност, но значението на понятието "комфортен доход“"се различава значително в различните части на континента.

През 2024 г. над 72 милиона души в ЕС са били класифицирани като "изложени на риск от бедност", което представлява 16,2 % от населението.

Въпреки това, животът на границата на бедността изглежда коренно различен, когато се сравняват праговете на бедност между отделните страни.

"Процентът на риск от бедност" е делът на хората, чийто среден еквивалентен разполагаем доход е под даден праг. Този праг е определен на 60 % от националния среден доход.

Евростат обаче посочва, че този показател не измерва богатството или действителната бедност. По-скоро той отразява ниския доход в сравнение с другите в същата страна, което "не означава непременно нисък стандарт на живот".

Средно в ЕС средният еквивалентен доход на човек за 2024 г. е 21 582 евро. 60 % от тази сума е 12 949 евро, или около 1079 евро на месец. Всеки, чийто доход е под това ниво, се счита за изложен на риск от бедност.

Данните на ниво държава обаче дават много по-ясна картина. В ЕС този праг варира от 391 евро в България до 2540 евро в Люксембург.

Когато се включат кандидатките за членство, за които има налични данни, и членовете на ЕАСТ, той варира от 201 евро в Турция до 2596 евро в Швейцария. Норвегия също е сред трите държави, в които прагът надвишава 2000 евро.

Прагът на риск от бедност варира между 1500 евро и 2000 евро в Дания, Австрия, Ирландия, Нидерландия и Белгия, подредени от най-високата към най-ниската стойност в тази група. Това ниво е под 750 евро в няколко държави, включително Латвия, Португалия, Хърватия, Литва, Полша, Гърция и Словакия. То е под 500 евро в Унгария, Румъния, България, Сърбия и Турция.

Сред "Голямата четворка" на ЕС Германия има най-високия праг на риск от бедност – 1381 евро, следвана от Франция (1278 евро), Италия (1030 евро) и Испания (965 евро).

За домакинство от двама възрастни с две деца под 14 години прагът на риск от бедност е 2,1 пъти по-висок от прага за едно лице. Това се равнява на 2266 евро в ЕС, 423 евро в Турция и 5452 евро в Швейцария.

Как се обясняват разликите?

"Праговете на риск от бедност са пряко свързани с медианния еквивалентен доход на дадена страна. Разликите в производителността и индустриалната структура помагат да се обясни защо тези нива варират толкова много", казва Джулия Де Лазари, икономист в Международната организация на труда (МОТ), пред Euronews.

По-високата производителност позволява на страните да поддържат по-високи заплати.

В резултат на това страните с големи сектори с висока стойност – като финансите, информационните технологии или съвременното производство – са склонни да плащат повече. Това означава също, че праговете им на риск от бедност са по-високи.

Как се сравняват праговете на бедност в PPS?

Разликата се намалява, когато се измерва в стандарти на покупателна способност (PPS), но разликите остават ясни. PPS е изкуствена валутна единица, проектирана така, че един ППС теоретично може да купи същото количество стоки и услуги във всяка страна.

В PPS, за един възрастен праговете на риск от бедност варират от 449 в Сърбия до 1889 в Люксембург.

Турция, Унгария, Словакия и Гърция са сред петте страни с най-ниски прагове. В горната част на класацията са Норвегия, Швейцария, Австрия и Нидерландия.

Сред големите икономики прагът е най-висок в Германия. Следват Франция, Испания и Италия с по 1060.

Къде е най-висок рискът от бедност?

Според Евростат 16,2 % от населението на ЕС е било изложено на риск от бедност през 2024 г. Процентът варира от 9,5 % в Чехия до 22,2 % в Турция и Северна Македония.

Страните кандидатки за членство в ЕС, както и балканските и източноевропейските държави, имат по-висок процент на хора, изложени на риск от бедност. Сред големите икономики процентът е висок и в Испания (19,7 %) и Италия (18,9 %), докато Франция (15,9 %) и Германия (15,5 %) са малко под средната стойност за ЕС.