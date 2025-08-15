IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вицепремиер докладва джигит, карал с 200 км/ч на "Тракия"

Нарушителят бил спрян на входа на град Бургас

15.08.2025 | 20:30 ч. Обновена: 15.08.2025 | 22:35 ч. 36
Вицепремиер докладва джигит, карал с 200 км/ч на "Тракия"

Министърът на транспорта и вицепремиер Гроздан Караджов сигнализира полицията за джигит, който е карал с 200 км/ч по автомагистрала "Тракия". На всичкото отгоре бил и с фолио на номерата, за да не бъде засичан от камерите.

За случая съобщи самият Караджов в социалните мрежи и призова гражданите да уведомяват полицията в случаи като неговия.

"Подадох сигнал в Пътна полиция и нарушителят беше спрян на входа на град Бургас. Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства. Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища!

Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец” - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите. Имам лоша новина за него - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата! 

На последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км/час".

Случая е от днес, около 18:30 часа.

Тагове:

гроздан караджов
