Вицепремиер докладва джигит, карал с 200 км/ч на "Тракия"

Министърът на транспорта и вицепремиер Гроздан Караджов сигнализира полицията за джигит, който е карал с 200 км/ч по автомагистрала "Тракия". На всичкото отгоре бил и с фолио на номерата, за да не бъде засичан от камерите.

За случая съобщи самият Караджов в социалните мрежи и призова гражданите да уведомяват полицията в случаи като неговия.

"Подадох сигнал в Пътна полиция и нарушителят беше спрян на входа на град Бургас. Подадохме заедно със служителя на НСО сведение, за да дадем шанс на органите да санкционират нарушителя. Прилагам и видео доказателства. Призовавам всички, които се борят истински срещу джигитите на пътя, да бъдат безкомпромисни и да подават своите сигнали в полицията. Само с общи усилия и обществен натиск ще накараме и съда да признае показанията и видео доказателствата за безобразията по нашите пътища!

Освен всичко друго, джигитът се оказа и “хитрец” - сложил е фолио на регистрационния си номер, за да не бъде регистриран от камерите. Имам лоша новина за него - камерите на ТОЛ управлението са обучени да различават измамата!

На последната рамка преди Бургас - моментната скорост е 200 км/час".

Случая е от днес, около 18:30 часа.