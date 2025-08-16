IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Една жена е убита при украинско нападение срещу Донецк

Това заявиха руските власти в града

16.08.2025 | 08:25 ч. Обновена: 16.08.2025 | 10:51 ч.
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Една жена беше убита при украински обстрел в окупирания от руските сили град Донецк, предаде ДПА като се позова на местните власти.

Други трима души са ранени при нападението, написа в приложението "Телеграм" назначеният от Москва кмет на града Алексей Кулемзин.

Той заяви, че атаката е извършена от украинската армия с неуточнено "оръжие с голям обхват".

Град Донецк е разположен на около 40 километра от фронтовата линия и в периода 2014 – 2022 г. беше под контрола на сепаратисти.

Москва анексира Донецка област през септември 2022 г.

