Една жена е убита при украинско нападение срещу Донецк

Една жена беше убита при украински обстрел в окупирания от руските сили град Донецк, предаде ДПА като се позова на местните власти.
Други трима души са ранени при нападението, написа в приложението "Телеграм" назначеният от Москва кмет на града Алексей Кулемзин.
Той заяви, че атаката е извършена от украинската армия с неуточнено "оръжие с голям обхват".
Град Донецк е разположен на около 40 километра от фронтовата линия и в периода 2014 – 2022 г. беше под контрола на сепаратисти.
Москва анексира Донецка област през септември 2022 г.