Рецептата Dnes: Доматено конфи

Съставки:
- 600 г чери домати
- 6 скилидки чесън, обелени и леко смачкани
- 4 стръка прясна мащерка или розмарин
- 1 ч.ч. зехтин екстра върджин или повече, ако е необходимо
- сол на вкус
Приготвяне:
- Загрейте фурната на 120 градуса.
- Поставете чери доматите на един слой в средно голяма тава за печене или тиган, подходящ за фурна.
- Сложете скилидки чесън и стръкчета билки между доматите.
- Залейте със зехтин, докато доматите са почти потопени в него.
- Поръсете със сол.
- Печете без капак, докато доматите се набръчкат и омекнат напълно, но не се разпадат.
- Това може да отнеме около 2 часа.
- Охладете готовите домати.
- Прехвърлете доматите заедно с билките и чесъна в чист, стерилизиран буркан.
- Съхранявайте в хладилник до 1 седмица.