Рецептата Dnes: Доматено конфи

Ароматно и вкусно

16.08.2025 | 08:37 ч. Обновена: 16.08.2025 | 08:53 ч. 0
Снимка: istock

Съставки:

  • 600 г чери домати
  • 6 скилидки чесън, обелени и леко смачкани
  • 4 стръка прясна мащерка или розмарин
  • 1 ч.ч. зехтин екстра върджин или повече, ако е необходимо
  • сол на вкус

Приготвяне:

  • Загрейте фурната на 120 градуса.
  • Поставете чери доматите на един слой в средно голяма тава за печене или тиган, подходящ за фурна. 
  • Сложете скилидки чесън и стръкчета билки между доматите.
  • Залейте със зехтин, докато доматите са почти потопени в него. 
  • Поръсете със сол.
  • Печете без капак, докато доматите се набръчкат и омекнат напълно, но не се разпадат. 
  • Това може да отнеме около 2 часа.
  • Охладете готовите домати. 
  • Прехвърлете доматите заедно с билките и чесъна в чист, стерилизиран буркан. 
  • Съхранявайте в хладилник до 1 седмица. 

рецепти домати зимнина
