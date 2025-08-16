Слави Трифонов сред най-заможните лидери, декларира над 10 млн. лв.

Слави Трифонов се оказа сред най-заможните политически лидери, поне по декларираните спестявания пред антикорупционната комисия. Председателят на “Има такъв народ” е посочил два депозита на стойност 9 445 848 лв., в наличност разполага с още 564 000 лв. Спрямо предната година кешът му намалява със 140 хил. лв., съобщава "24 часа".

От декларацията му става ясно, че той е обновил и автопарка си миналата година. Купил си е "Майбах" и джип "Рейндж Роувър" за общо 851 хил. лв., а за почти същата сума - малко над 800 хил. лв. е продал два други премиум автомобила - мерцедес "Брабус" и предишен "Майбах" за малко над 800 хил. лв. общо.

От основаването на партията си през 2020 г. Трифонов отказваше да подава декларации пред КПКОНПИ, не го направи и когато бе избран за депутат. Предпочиташе да плаща административни глоби. Но през 2023 г. започна да спазва закона.

Той има голям брой акции в “Алт Плеър” АД, “Седем осми” АД и “Сет 666” ЕАД за общо 3,978 млн. лева.

Декларирал е, че е дал 42 хил. лв. заем.

С какво разполага заместникът му Тошко Йорданов?

Трудовите възнаграждения на шефа на парламентарната група на ИТН и заместник на Слави в партията - Тошко Йорданов, са двойно повече - 163 401 лв. плюс още 21 хил. от допълнителните депутатски пари за представителни разходи и сътрудници. Посочил е и 40 хил. лв. от друга стопанска дейност, още толкова в наличност, както и 45 хил. от жена му.

Внушителни са приходите на Йорданов от авторски права - в левове, евро, долари, английски лири и швейцарски франкове на обща стойност 850 507 лв., което е с близо 150 хил. повече от декларираните от сценариста и текстописец миналата година.

Шефът на депутатите от ИТН кара порше, като вече е покрил лизинга.