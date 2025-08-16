Тръмп и Путин за войната в Украйна: Напредък има, споразумение няма

Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин се разделиха след снощната си среща в Аляска без да разкрият нищо, свързано с потенциален мирен план за Украйна, като същевременно отправиха обнадеждаващи изявления и си направиха приятелски жестове, предаде Франс прес.

Американският президент описа срещата като "много продуктивна", докато Путин я нарече "конструктивна", но на практика близо тричасовите разговори във военната база в Аляска не доведоха до никакви незабавни действия.

Тръмп, който обича да се представя като решителен преговарящ, увери журналистите по време на съвместната пресконференция след срещата, че "много малко" въпроси са останали да бъдат решени, за да се намери решение на войната, започнала преди повече от три години с руската инвазия в Украйна.

"Все още не сме стигнали до там, но постигнахме напредък. Няма споразумение, докато не бъде постигнато споразумение", заяви Тръмп, който отпътува обратно за Вашингтон, след като прекара общо шест часа в Аляска. Същото направи и Владимир Путин.

Преди срещата 79-годишният милиардер си беше поставил за цел бързо да организира тристранна среща с Путин и украинския президент Володимир Зеленски и да осигури прекратяване на огъня.

Той не спомена нищо от това по време на пресконференцията си след срещата в Аляска, отбелязва АФП.

Нямаше и следа и от решителния му тон, когато преди срещата той заплаши, че ще напусне в случай на безизходица и заяви, че няма да допусне Путин да "играе игри" с него.

Руският президент, със същия ангажиращ и сърдечен тон като колегата си, заяви, че се надява "споразумението", постигнато в Аляска, да донесе "мир в Украйна".

Двамата лидери, които говориха пред синьо пано с надпис "В търсене на мир", обещаха да дадат пресконференция, но след изявленията си пред журналисти стиснаха ръцете си, без да отговорят на репортерите, които ги заляха с въпроси.

Американският президент заяви, че веднага след срещата ще се обади на лидерите на страните от НАТО и на украинския президент Володимир Зеленски, за да ги информира за разговорите и заяви, че в "в крайна сметка всичко зависи" от Киев.

По време на пресконференцията той посочи още, че ще се срещне с руския президент отново "много скоро". Путин му отговори на английски език: "Следващия път в Москва".

"Предполагам, че това може да се случи", отвърна Тръмп.

Президентът Путин нарече преговорите с американския си колега Доналд Тръмп полезни и конструктивни, преминали в "уважителна и конструктивна атмосфера", предаде ТАСС.

"Бих искал отново да благодаря на американския си колега за предложението да пристигна в Аляска. Напълно логично е да се срещнем тук, все пак нашите страни, макар и да ги делят океани, са близки съседи", отбеляза руският държавен глава. Той припомни, че двете страни са разделени от Беринговия проток, а разстоянието между руските и американските гранични острови, разположени в пролива, е едва 4 км.

Руският президент Владимир Путин се надява, че конфликтът в Украйна ще бъде приключен "колкото по-скоро, толкова по-добре".

"Като цяло установихме много добри работни и доверителни контакти с Тръмп. И имам всички основания да вярвам, че движейки се по този път, можем да стигнем - и колкото по-скоро, толкова по-добре - до края на конфликта в Украйна", заяви президентът на Руската федерация.

Путин потвърди, че ако Доналд Тръмп беше президент на САЩ през 2022 г., войната с Украйна нямаше да започне.

"Спомням си, че през 2022 г., по време на последните ми контакти с предишната администрация, се опитах да убедя бившия си американски колега [Джо Байдън], че не бива да позволяваме нещата да стигнат до точка, в която може да има сериозни последици под формата на военни действия. И тогава казах, че това е голяма грешка", заяви президентът по време на съвместната пресконференция. "Днес чуваме президента Тръмп да казва, че ако беше президент, нямаше да има война. Мисля, че това действително щеше да се случи. Потвърждавам го", допълни той.

"Очаквам, че днешните споразумения ще се превърнат в отправна точка не само за разрешаване на украинския проблем, но и ще поставят началото на възстановяването на делови, прагматични отношения между Русия и САЩ", заяви Путин.

Същевременно Путин очаква Киев и Брюксел да не възпрепятстват очертаващия се напредък в разрешаването на украинската криза.

"Очакваме Киев и европейските столици да възприемат всичко това по конструктивен начин и няма да възпрепятстват нищо, няма да се опитват да нарушат очертаващия се напредък чрез провокации или задкулисни интриги", заяви той.

Срещата започна с топло посрещане на Владимир Путин, който направи зрелищно завръщане на международната сцена, докато най-смъртоносният конфликт в Европа след Втората световна война продължава.

Американският президент закратко аплодира руския си колега, докато той се приближаваше към него на пистата на летището.

Това бе последвано от ръкостискания и усмивки в обстановка, която демонстрираше военната мощ на САЩ, с най-съвременни модели изтребители, подредени покрай червения килим и прелитащи над главите на двамата държавни лидери.

След това руският президент се качи в бронирания автомобил на Тръмп, където двамата проведоха кратка среща насаме, преди началото на официалната среща./БТА