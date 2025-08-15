Тагарев: Срещата между Тръмп и Путин е изненадваща, не е подготвена добре

Остават броени минути до историческата среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин. Ще има ли сделка за мир в Аляска или ще се сложи началото на последващи срещи на върха?

"Изненада е, че се провежда тази среща. Срещата не е подготвена както трябва, освен ако зад завесите не са вървели преговори по други канали. Няма публични данни двете страни да са постигнали съгласие по някои въпроси", коментира бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев пред Bulgaria ON AIR.

По думите му американската администрация се е опитала да снижи очакванията за срещата и тя ще служи повече за опипване на почвата.

"Русия също не е дала индикации, че е готова на каквито и да било отстъпки. Възможно е руската страна да готви изненади, но няма сигнали, че са готови да отстъпят", добави Тагарев.

Според него Украйна няма да отстъпи територии, преди да се постигнат договореностите за край на бойните действия.

"Руската страна се опитва да покаже срещата като среща на върха между САЩ и Русия и говорят арогантно за кризата в Украйна. За САЩ това е най-важният въпрос. Тръмп продължава да дава сигнали за извличане на икономически ползи, ако бъде прекратен огънят", отбеляза проф. Тагарев.

Според него Тръмп разчита на обаяние и убедителност за срещата си с Путин, а руската страна е много добре подготвена и е "проиграла различни варианти за развитие на разговорите".

"Нито един пакет не предвижда трайно и продължително постигане на мир. Покровск още е в украински ръце. В Славянск и Краматорск, в Донецка област, руснаците дори не са се опитвали да пробият. Изградени са солидни отбранителни съоръжения. Славянск и Краматорск няма да ги дадат", прогнозира проф. Тагарев.

Според бившия министър на отбраната Тръмп легитимира Путин, който е агресорът, започнал империалистическа завоевателна война.

"Путин иска за възстанови Руската империя и води война за завоюване на територии. Путин е отговорен за цяла серия от престъпления. Той е обявен за военен престъпник. Няма съмнение, че в Русия властва диктатура. Скептичен съм за изхода от срещата", коментира още той.

Вижте целия разговор във видеото