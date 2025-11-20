Близък на Шумахер: Не мисля, че ще видим Михаел отново

Близък приятел на Михаел Шумахер не вярва, че публиката ще види отново легендата от Формула 1 след ужасната катастрофа от 2013 година. Седемкратният световен шампион претърпя инцидент при каране на ски само година след оттеглянето си от Формула 1, а това промени живота му завинаги. Шумахер удари главата си в камък, а след това бе транспортиран по въздух до болница, където претърпя две мозъчни операции в опит да спасят живота му, предаде Актуално.

Шумахер остана в медикаментозно предизвикана кома до юни 2014 година, а оттогава има медийно затъмнение около неговото състояние. Само малък кръг от хора имат право да посещават Шумахер, като достъп имат бившият шеф на отбора на Ферари Жан Тод и техническият директор Рос Браун.

Ричард Хопкинс, който е работил като оперативен директор в Red Bull и преди това е бил логистичен мениджър в McLaren, се сближи с Шумахер и се наслаждаваше на кафе паузите в падоците с иконата на Ferrari. Както много други, Хопкинс не е запознат с подробностите за състоянието на Шумахер, но вярва, че високата степен на конфиденциалност ще бъде запазена, тъй като той разкри трима души, които посещават германеца често.

В интервю за SPORTbible, Хопкинс каза:

"Не съм чувал нищо напоследък. Разбирам, че има финландски лекар, личен лекар. Не мисля, че ще видим Михаел отново. Чувствам се малко неудобно да говоря за състоянието му, защото семейството му иска да го запази в тайна, и то с основателни причини. Така че мога да направя коментар, да имам мнение, но не съм в този вътрешен кръг. Аз не съм Жан Тод, не съм Рос Браун, не съм Герхард Бергер, които посещават Майкъл. Аз съм далеч от това."

На въпроса дали е говорил с някого, който е виждал Шумахер след инцидента, Хопкинс отговори:

"Не мога да кажа, че съм най-добър приятел с Жан Тод, Рос или Герхард. Мисля, че дори и да си най-добър приятел с Рос Браун и да го попиташ как е Майкъл, и дори да налееш на Рос много добро червено вино, не мисля, че той ще се отвори и ще сподели. Мисля, че всеки, който отива да посети Михаел, се съобразява с това и не споделя нищо."

"Така иска семейството. Мисля, че това е справедливо и уважително към семейството. Дори и да знаех, семейството щеше да бъде разочаровано, ако все пак споделях нещо", добави още Хопкинс.