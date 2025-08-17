Над 200 000 души в страната имат проблеми с водата

Водната криза в страната с всяка седмица се задълбочава, а броят на засегнатите потребители се увеличава. Данните на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за населените места с нарушено водоснабдяване към 11 август 2025 г. сочат, че засегнатото население е 243 181 души.

Това се казва в писмо на омбудсмана Велислава Делчева до регионалния министър Иван Иванов, с което настоява за спешни мерки за решаване на проблема с липсата на питейна вода.

От кабинета на Делчева съобщиха, че са получени десетки жалби от Плевен заради липсата на питейна вода.

"До омбудсмана постъпиха жалби от жители на Плевен относно спряно водоснабдяване на 12, 13 и 14 август 2025 г., в продължение на повече от 12 часа за денонощие. Гражданите твърдят, че не се спазва обявения режим на водата с кметската заповед от 7 август, както и че не им е била осигурена питейна вода, включително с водоноски", пише омбудсманът. Хората са дълбоко възмутени, че поредна година проблемите с водоснабдяването в града се повтарят.

Делчева обръща внимание на факта, че ВиК Плевен и Общината имат задължението да осигуряват съвместно питейна вода за населението, когато е нарушено водоснабдяването, независимо от причините, които са го предизвикали. Подчертава, че това е гаранция за правото на хората на достъп до вода за питейно-битови нужди, което е основна жизнена потребност.

Няма предвидени обаче правила за осъществяване на контрол по спазване на това изискване на наредбата, нито налагането на санкции при неизпълнение, пише Делчева и подчертава, че до омбудсмана периодично постъпват жалби от страната, в които се твърди за неизпълнение на това задължение от страна на ВиК оператори и общински администрации, като има случаи, в които те прехвърлят отговорността си.

Тя дава на министъра препоръка да предприеме спешни мерки за осигуряване на питейна вода за населението в Плевен и да даде писмени указания и на всички останали ВиК оператори и общини за спазването на наредбата. "Смятам за крайно наложително да обявите план за справяне с водната криза в Плевен, в който да се предвидят спешни и дългосрочни мерки за разрешаването ѝ, с посочване на конкретни срокове", заключва омбудсманът.