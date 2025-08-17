Частично бедствено положение е обявено в Стара Загора заради пожар

Голям пожар избухна в района на 7-ми километър край Стара Загора, като сигналът за инцидента е подаден минути след 15:00 часа днес. На място незабавно са изпратени екипи на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението" – Стара Загора, които са започнали борба с пламъците, предаде БГНЕС.

Поради сериозността на ситуацията и бързото разпространение на огъня към мястото на инцидента пътуват и допълнителни екипи от съседни общини, които да се включат в гасителните действия.

Властите предприеха спешни мерки за обезопасяване на района, като временно е спряно движението на моторни превозни средства по пътя от Стара Загора до разклона за село Пряпорец. За пътуващите е осигурен обходен маршрут през село Борилово.

"Пожарът е обхванал вилна зона с 300 къщи, които са обитаеми в почивните дни. Евакуирахме хората по най-бързия начин. 15-20 къщи са изгорели. Разследват се причините за възпламеняването. Няма опасност за хората. Дежурни огнеборци ще следят да не се разрази отново пожар. За по-малко от три часа огънят беше локализиран", обясни кметът на Стара Загора Живко Тодоров.

Според директора на местната дирекция "Пожарна безопасност" комисар Стоян Колев пожарът е изключително сериозен. "Пожарникари от цялата област Стара Загора, Пловдив, Сливен се включиха в гасенето, общо 14 екипа. Изнасяли сме хора, които са били в опасност. Пожарът е под контрол", съобщи той.

Кметът на Стара Загора е задействал системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Старши комисар Красимир Христов посочи, че полицията работи по разследване на причините за пожара. "Има множество сигнали за възникването му и ги проверяваме", обясни той.

Областният управител Неделчо Маринов похвали усилията и координацията между институциите и апелира да не се пали огън на открито.

Кметът умолява в следващите часове да не се пътува по шосе Стара Загора – Старозагорски бани, за да не се затруднява придвижването на противопожарните автомобили, водоноските и доброволните формирования.