Омбудсманът предлага кандидат за свой заместник в НС

Зам.-омбудсманът е в “домовата книга” и евентуален служебен премиер

18.08.2025 | 08:57 ч. Обновена: 18.08.2025 | 09:37 ч. 4
БГНЕС

Очаква се днес обмудсманът Велислава Делчева да внесе в Народното събрание предложението за кандидата за нейн заместник, събрал най-висока оценка от изслушването, което се проведе преди дни.

Кандидатите за поста на заместник-омбудсман са трима. Това са: Мария Филипова, Марина Кисьова де Хеус и Деница Димитрова. 

Сегашният шеф на Комисия за защита на конкуренцията Мария Филипова е предложение на Асоциация “Активни потребители“. Марина Кисьова де Хеус е предложена от Фондация “Екатерина Каравелова“, а Деница Димитрова е номинация на Национална мрежа за децата. 

Заместникът на омбудсмана, както и самият омбудсман, също е в т. нар. “домова книга”, от която президентът може да избира евентуален бъдещ служебен премиер.

