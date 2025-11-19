Журналисти в Белия дом питат саудитския принц за убийството на Хашоги, Тръмп го защити

Доналд Тръмп топло прегърна саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман в Белия дом, дори го защити от смущаващите журналистически въпроси за убийството на Джамал Хашоги.

Президентът каза, че "неща се случват“ във връзка с убийството на журналиста през 2018 г.

"Споменавате някой [Хашоги], който беше изключително противоречив. Много хора не харесваха този господин, за когото говорите. Независимо дали го харесвате или не, неща се случват. Но той [бин Салман] не знаеше нищо за това", каза Тръмп на въпрос на репортерите, насочен към престолонаследника.

"Не е нужно да засрамвате нашия гост“, добави президентът, докато приемаше саудитския лидер в Овалния кабинет.

Отношенията на Америка с държавата от Персийския залив бяха влошени след убийството на Хашоги, яростен критик на тираничното кралство, което екзекутира около 350 души годишно, включително политически дисиденти и хомосексуалисти.

Хашоги, който е живял във Вирджиния и е работил като колумнист за The Washington Post, е бил поканен в саудитското консулство в Истанбул, където е бил нападнат от засада от 15 агенти, задушен и насечен на парчета през 2018 г. Останките му никога не са открити.

Престолонаследникът, известен като MBS, отрича всякакво участие, но се твърди, че американското разузнаване смята, че вероятно е наредил на агентите да го извършат.

Мери Брус от ABC News цитира американското разузнаване, когато казва на MBS "вие сте организирали бруталното убийство на журналист“ и също така отбелязва, че "семействата на жертвите от 11 септември са бесни, че сте тук в Овалния кабинет“.

Размяна на остри реплики

"Защо американците трябва да ви вярват?“, попита тя, а Тръмп попита: "С кого сте?“ по време на разследването ѝ.

След това той нарече Брус "фалшиви новини“, преди да защити MBS.

Тръмп избухна в нападение срещу журналистката за втори път, дори заплаши да отнеме лиценза на ABC, когато тя поиска последващи действия по досиетата на Епстийн.

"Не въпросът ме интересува, а отношението ви“, сопна се Тръмп и добави: "Мисля, че сте ужасен репортер“, добави той, наричайки я "непокорна“.

MBS в крайна сметка отговори на въпроса на Хашоги, като каза, че е "наистина болезнено да чуеш някой да губи живота си без реална цел или по незаконен начин“.

"И за нас в Саудитска Арабия беше болезнено. Направихме всички правилни стъпки за разследване и т.н. в Саудитска Арабия. И подобрихме нашата система, за да сме сигурни, че нищо подобно не се е случило“, добави престолонаследникът.

Въпреки скандала с Хашоги, Тръмп остана близък със саудитското кралско семейство.

Той посрещна Мухаммед бин Салман в Белия дом за първи път след убийството на журналиста с прелитане на F-15 и F-35, парад с коне и потупване по гърба, което беше очевидно нарушение на кралския протокол.

След това Тръмп разведе престолонаследника из обновената Розова градина, показвайки президентската Зала на славата, където Джо Байдън е изобразен като автоматична писалка.

Когато президентът приветства саудитския владетел в Овалния кабинет, той го похвали за това, че е силен по отношение на "правата на човека и всичко останало“.

Любовният фестивал продължи, когато Тръмп помоли MBS да посочи любимия си американски лидер, говорейки за себе си в трето лице.

Престолонаследникът призна, че саудитците са "работили с всички президенти“.

"И на Тръмп не му пука за стискането на юмрук“, добави американският лидер. "Хващам тази ръка. Не ми пука къде е била тази ръка.“

"Помните ли Байдън?“, продължи Тръмп. "Той пътува 20 часа, излиза и се стиска с юмрук".

Когато Байдън пътува до Саудитска Арабия през 2022 г., той не искаше да изглежда прекалено приятелски настроен към Мухаммед бин Салман заради убийството на Хашоги, затова реши да поздрави престолонаследника не с ръкостискане, а с юмрук. Този ход беше посрещнат с противоречия, защото изглеждаше още по-приятелски.

Семеен бизнес в Саудитска Арабия

Семейство Тръмп също има значителни частни бизнес интереси в Саудитска Арабия, включително колосален жилищен небостъргач, планиран за Джеда.

Брус от ABC попита президента за това, преди да попита за Хашоги.

Те правят бизнес навсякъде. Направили са много малко със Саудитска Арабия", каза Тръмп за бизнес начинанията на семейството си.

В знак за задълбочаващите се връзки между двете страни, Тръмп обяви по-рано, че ще одобри продажбата на изтребители F-35 на ислямското кралство.

Забележителната сделка означава, че тя става първата страна от Близкия изток, освен дългогодишния съюзник на Америка, Израел, която има достъп до най-съвременните изтребители.

Освен сделката за F-35, служител на Белия дом посочи, че на масата за обсъждане са и работни отношения с Израел, както и партньорство между САЩ и Саудитска Арабия.

Тръмп каза пред репортери в Овалния кабинет, че Саудитска Арабия "иска да купи“.

"Ще направим това. Ще продаваме изтребители F-35“, каза Тръмп. "Те бяха чудесен съюзник.“

Традиционно Съединените щати дават зелена светлина за продажбата на изтребители на военни съюзници, като например членовете на НАТО.

Този ход би променил ефективно баланса на отбраната и военната мощ в региона.

В отговор Израел поиска от президента да "услови продажбата“, заявявайки, че не са против нея, но че тя трябва да бъде "подчинена на нормализирането на отношенията с Израел от страна на Саудитска Арабия“.

Ако споразумението между САЩ и Саудитска Арабия за изтребители бъде прието, Израел може да поиска гаранции за сигурност. Само за минути самолет F-35 лети от Саудитска Арабия до Израел.

Анализатори казват, че съобщението може да не доведе до скорошно получаване на изтребителите от страната.