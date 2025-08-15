Омбудсманът Велислава Делчева: Водната криза се задълбочава

Омбудсманът Велислава Делчева настоя пред министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов за спешни мерки за решаване на проблема с безводието в Плевен, след жалби от граждани заради липсата на питейна вода. . Делчева призова да бъдат дадени писмени указания на "Водоснабдяване и канализация" (ВиК) операторите и общините.

Смятам за крайно наложително да обявите план за справяне с водната криза в Плевен, в който да се предвидят спешни и дългосрочни мерки за разрешаването ѝ, с посочване на конкретни срокове“, се казва в прессъобщението на омбудсмана.

Делчева съобщи, че са постъпили жалби за спряно водоснабдяване на 12, 13 и 14 август, в продължение на повече от 12 часа за денонощие. Според гражданите не се спазва обявеният режим на водата и не е била осигурена питейна вода, включително с водоноски.

Делчева подчерта, че ВиК - Плевен и Общината имат задължението да осигуряват съвместно питейна вода за населението, когато е нарушено водоснабдяването. Това е гаранция за правото на хората на достъп до вода за питейно-битови нужди, което е основна жизнена потребност, отбеляза омбудсманът.

Няма предвидени правила за осъществяване на контрол по спазване на това изискване, нито налагането на санкции при неизпълнение. Делчева поясни, че до омбудсмана периодично постъпват жалби за неизпълнение на това задължение от страна на ВиК оператори и общински администрации.

Велислава Делчева подчерта също, че водната криза в страната се задълбочава, а броят на засегнатите потребители се увеличава. Засегнати са 243 181 души според информация на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройство. / БГНЕС