Пак инцидент с АТВ, жена от Бели Осъм е в тежко състояние

Жена на 38 години е в тежко състояние след инцидент с АТВ в троянското село Бели Осъм, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Ловеч.

По първоначална информация вчера около 15:30 ч. жената се е движела с АТВ-то си след лек автомобил, когато при изпреварване се е отворил предният капак и тя е загубила контрол над управлението. Последвал е удар с леката кола, жената е паднала на пътя и АТВ-то я е наранило.

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние.

Свързани статии След преобръщане с АТВ мъж на 42 години е с опасност за живота

Пробите за алкохол и наркотици на водача на лекия автомобил са отрицателни.

По случая в Районното управление на МВР в Троян е образувано досъдебно производство и работата продължава. / БТА