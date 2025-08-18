IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

След преобръщане с АТВ мъж на 42 години е с опасност за живота

Водачът е загубил управление над превозното средство

18.08.2025 | 09:58 ч. Обновена: 18.08.2025 | 10:32 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж на 42 години от Велико Търново е в тежко състояние след катастрофа с АТВ. Произшествието е станало около 22,00 ч. снощи в с. Дичин, съобщиха от МВР.

По първоначална информация водачът е загубил управление над превозното средство и се е преобърнал на платното за движение. 

Той е настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота.

Взета му е кръвна проба за проверка за употреба на алкохол и наркотични вещества. Започнато е досъдебно производство, пише „24 часа“.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа АТВ Велико Търново
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem