След преобръщане с АТВ мъж на 42 години е с опасност за живота

Мъж на 42 години от Велико Търново е в тежко състояние след катастрофа с АТВ. Произшествието е станало около 22,00 ч. снощи в с. Дичин, съобщиха от МВР.

По първоначална информация водачът е загубил управление над превозното средство и се е преобърнал на платното за движение.

Той е настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота.

Взета му е кръвна проба за проверка за употреба на алкохол и наркотични вещества. Започнато е досъдебно производство, пише „24 часа“.