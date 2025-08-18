След преобръщане с АТВ мъж на 42 години е с опасност за живота

Мъж на 42 години от Велико Търново е в тежко състояние след катастрофа с АТВ. Произшествието е станало около 22,00 ч. снощи в с. Дичин, съобщиха от МВР.
По първоначална информация водачът е загубил управление над превозното средство и се е преобърнал на платното за движение.
Той е настанен за лечение във великотърновската болница с опасност за живота.
Взета му е кръвна проба за проверка за употреба на алкохол и наркотични вещества. Започнато е досъдебно производство, пише „24 часа“.
