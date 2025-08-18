IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 70

Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина след падане с парашут

Инцидентът е станал на Южния плаж

18.08.2025 | 14:56 ч. Обновена: 18.08.2025 | 15:59 ч. 50
Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина след падане с парашут

11-годишно дете е загинало след падане при полет с парашут. 

Инциднетът е станал на Южния плаж в Несебър.

Детето е било заедно с майка си. Качили са се на парашути, но във въздуха внезапно се е скъсало въже, съобщава БНТ.

11-годишното е паднало във водата от голяма височина. Веднага е било извадено с лодка на брега, но е починало.

Вероятна причина за инцидента е проблем с един от коланите, каза концесионерът на плажа Кирил Спасов. 

От години организираме такива атракционни полети, но никога не сме имали инциденти. Екипировката, която използваме, е от най-високо ниво. Колегите не могат да си обяснят как се е случил този ужасен инцидент. Съболезнования на близките на детенцето, каза Кирил Спасов. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

несебър загинало дете парашут
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem