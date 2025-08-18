Трагедия в Несебър: 11-годишно дете загина след падане с парашут

11-годишно дете е загинало след падане при полет с парашут.

Инциднетът е станал на Южния плаж в Несебър.

Детето е било заедно с майка си. Качили са се на парашути, но във въздуха внезапно се е скъсало въже, съобщава БНТ.

11-годишното е паднало във водата от голяма височина. Веднага е било извадено с лодка на брега, но е починало.

Вероятна причина за инцидента е проблем с един от коланите, каза концесионерът на плажа Кирил Спасов.

От години организираме такива атракционни полети, но никога не сме имали инциденти. Екипировката, която използваме, е от най-високо ниво. Колегите не могат да си обяснят как се е случил този ужасен инцидент. Съболезнования на близките на детенцето, каза Кирил Спасов.