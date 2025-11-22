IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Български домати и краставици ще има още месец на пазара

От брашна обясняват, че догодина се очаква ново поскъпване

22.11.2025 | 10:44 ч. 6
БГНЕС

За ново поскъпване на зеленчуците от догодина предупреждава Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция. От бранша подчертават, че причината не е въвеждането на еврото, а увеличаващите се разходи за труд и енергоносители, които влияят пряко върху себестойността на продукцията.

Оранжерийните производители посочват, че български домати и краставици ще има на пазара още около месец. След това 90% от оранжериите ще останат празни през зимата. Причината е високата цена на отоплението, което прави производството икономически нерентабилно.

Само около 10% от оранжериите ще работят през зимата, основно тези с предварителни договори с големите търговски вериги или с клиенти в чужбина.

“Тези производители са малко и не могат да задоволят вътрешния пазар. Нишата ще се запълни с внос от други европейски и трети страни“, обясни председателят на асоциацията Марин Генуров пред Нова тв.

