Протестите срещу зоните за паркиране в София продължават

Протестите срещу разширяването и поскъпването на “Синя” и “Зелена” зона продължават и днес. Жителите от кварталите “Хаджи Димитър” и “Сухата река” ще изразят недоволството си като се противопоставят на новите реформи.

Хората от двата квартала заявяват категорично несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркирането. Те напомнят, че от години страдат от остър недостиг на места за автомобили и от лошото състояние на уличната инфраструктура, съобщава БНТ.

По думите на кмета Терзиев тази реформа е необходима, за да може да се въведе ред в кварталите. Според кметът събраните средства ще бъдат използвани за подобряване на градската среда.

По казуса вече са сезирани Комисията за защита на потребителите и омбудсманът.