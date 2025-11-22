IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Протестите срещу зоните за паркиране в София продължават

И кварталите “Хаджи Димитър” и “Сухата река” недоволстват

22.11.2025 | 10:56 ч. 10
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Протестите срещу разширяването и поскъпването на “Синя” и “Зелена” зона продължават и днес. Жителите от кварталите “Хаджи Димитър” и “Сухата река” ще изразят недоволството си като се противопоставят на новите реформи.

Хората от двата квартала заявяват категорично несъгласие с планираното въвеждане на зелена зона, преди да бъдат осигурени достатъчно паркоместа и реални решения за паркирането. Те напомнят, че от години страдат от остър недостиг на места за автомобили и от лошото състояние на уличната инфраструктура, съобщава БНТ.

По думите на кмета Терзиев тази реформа е необходима, за да може да се въведе ред в кварталите. Според кметът събраните средства ще бъдат използвани за подобряване на градската среда.

По казуса вече са сезирани Комисията за защита на потребителите и омбудсманът.

СО протест паркиране разширяване на зона Хаджи Димитър Сухата река София
България
