Сам срещу всички: Как Тръмп прогонва хората от вътрешния си кръг

Раздялата с Марджъри Тейлър Грийн е само поредната пукнатина в един стар модел: тези, които влизат във вътрешния кръг на Доналд Тръмп, рано или късно откриват, че лоялността не гарантира политическото им оцеляване. От Пенс и Банън до Мъск, а сега и Грийн, „семейството“ от съветници на Тръмп непрекъснато се пренаписва.

Избухването на президента Тръмп към Марджъри Тейлър Грийн е само поредната зрелищна раздяла с бивш довереник, който е имал привилегирован статус в неговото светилище, пише Axios. Откакто влезе в политиката преди повече от десетилетие, единствената константа в политическата орбита на Тръмп е самият Тръмп. Тези, които са успели да си осигурят място като доверени лейтенанти, често са установявали, че този статус не е траен.

През последните дни Марджъри Тейлър Грийн се присъедини към Илон Мъск в списъка с най-големите „жертви“ на гнева на Тръмп тази година.

В предишната си администрация Тръмп прекъсна връзките си с редица бивши довереници: вицепрезидента Майк Пенс, личния адвокат Майкъл Коен и главния стратег на Белия дом Стив Банън. Съществува истинско гробище от назначени от Тръмп, които са се превърнали в заклети врагове, от бившия началник на кабинета на Белия дом Джон Кели до бившия съветник по националната сигурност Джон Болтън и бившия главен прокурор Бил Бар.

Съветниците на Тръмп се променят постоянно

За разлика от предишни президенти, които са поддържали тесни кръгове от съветници и са работили с тях години наред, списъкът на Тръмп с хора, с които се консултира, е постоянно променящ се и разнообразен. Тези, които „му шепнат в ухото“ през дадена седмица, може да са изпълнителни директори, посещаващи Овалния кабинет, партньори по голф или гости в Мар-а-Лаго. Например, той отдаде заслуга на сервитьор от Невада за политиката си да не дава бакшиши.

Неговият изпълнителен стил „никой не остава твърде дълго“ вече е очевиден във втория му мандат. От 24-те позиции на ниво кабинет, които Тръмп е избрал през този мандат, само три са били в предишния кабинет и само Ръсел Воут, директор на Службата за управление и бюджет, заема същата позиция, която е заемал тогава. Настоящият му началник на кабинета, Сузи Уайлс, е петият му началник на кабинета за пет години на поста.

Дори семейството не е имунизирано срещу този цикъл. Иванка Тръмп и Джаред Кушнър, централни фигури в Западното крило по време на първия мандат, този път работят извън правителството, въпреки че Кушнър наскоро се завърна като ключов играч в дипломацията в Близкия изток.

Ключовите членове на персонала, които направиха прехода между двете администрации, включват старши съветника Стивън Милър, директора по персонала на Белия дом Дан Скавино и директора по комуникациите Стивън Чунг.

Въпреки че членове на семейството му официално отсъстват от настоящата администрация, Тръмп разчита на няколко стари бизнес приятели за ключови роли. Стив Уиткоф е пратеник на Тръмп за Близкия изток, а Хауърд Лътник е министър на търговията.

Обществен гняв и стратегически помирения

Има малко публични признаци на напрежение между Тръмп и настоящата му група съветници в Белия дом. Белязан от предишни назначения, които не са му показали пълна лоялност, Тръмп се е погрижил да напълни настоящата си администрация с истински вярващи. Въпреки ожесточеното напрежение по време на тези публични разриви, често засилени от провокативните публикации на Тръмп в социалните медии, има доказани начини да се върнем в благоволението на президента.

Мъск наскоро присъства на държавната вечеря в Белия дом и седна на масата на Тръмп в памет на Чарли Кърк. Преди това той успя да тушира ​​лютия им конфликт в социалните мрежи.

Тръмп помилва Стив Банън в последните часове на първия си мандат, след като той се скара на "пълния с помия Стив" заради изявления, които Банън е направил пред Майкъл Улф за книгата "Огън и ярост", в които той предположи, че срещата на Доналд Тръмп-младши с руски адвокат е била "непатриотична" и "предателство".