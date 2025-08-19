Приемането на парк "Врана" е в ход, очаква се отварянето му наесен

Фактическото приемане на парк "Врана" е в ход, очаква се отварянето му за туристи наесен, обяви за БТА областният управител на София Стефан Арсов.

В изпълнение на петте основни изисквания, заложени в постановлението на Министерския съвет, Столична община е предоставила необходимата документация, която първоначално е липсвала в приемно-предавателния протокол, обясни Арсов. Той добави, че от областната управа са изпратили разяснения на общината и процедурата по фактическото приемане на парк "Врана" може вече официално да продължи.

Арсов обясни, че предоставените документи са позволили на междуведомствените комисии, включващи представители на ресорните министерства, областната администрация и Столична община, да започнат съвместна проверка на място. "Колегите вече бяха на терен, за да установят дали предоставените документи съответстват на фактическото състояние на парка. Процедурата по оформяне на окончателната документация е в ход“, уточни Арсов.

Въпреки започналите действия по приемането, „Врана“ остава затворен за граждани. Основната причина е необходимостта от обезопасяване на терена, уточни Арсов.

"Няма как да допуснем граждани, докато не бъдат предприети конкретни мерки – започваме с кастрене на опасната растителност по протежение на "Цариградско шосе", след което ще се работи по основните алеи и вътрешните части на парка", обясни областният управител.

Парк "Врана" временно е затворен за граждани. Автобусната линия, която води до него, е спряна, защото Столична община се оттегля от стопанисването му, заяви заместник-кметът на Столична община по екология Надежда Бобчева през юли. До момента цялата документация, която е поискана от нас, е предадена на областната администрация, заяви Бобчева.

При оптимално протичане на процедурите по избор на изпълнители и реализация на необходимите дейности, паркът може да бъде отворен за посетители през есенния сезон.