IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

МС предлага: Ген. Емил Тонев да бъде преназначен за началник на НСО

Кабинетът ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции, посочи Желязков

20.08.2025 | 11:29 ч. Обновена: 20.08.2025 | 12:49 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Генерал Емил Тонев да бъде преназначен за началник на Национална служба охрана (НСО) ще предложи Министерският съвет на президента, обяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

Той уточни, че това е част от предвидената в закона процедура.

Той каза, че МС ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ.

От друга страна обаче по въпроси, свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където правомощията са вменени на правителството от Конституцията, не виждаме подобен подход, коментира Желязков. Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък, добави премиерът, цитиран от БТА.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Емил Тонев НСО Росен Желязков
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem