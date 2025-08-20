МС предлага: Ген. Емил Тонев да бъде преназначен за началник на НСО

Генерал Емил Тонев да бъде преназначен за началник на Национална служба охрана (НСО) ще предложи Министерският съвет на президента, обяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

Той уточни, че това е част от предвидената в закона процедура.

Той каза, че МС ще изпълни този ангажимент, воден от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ.

От друга страна обаче по въпроси, свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където правомощията са вменени на правителството от Конституцията, не виждаме подобен подход, коментира Желязков. Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък, добави премиерът, цитиран от БТА.