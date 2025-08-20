IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Мечки нападат кошерите в Троянско

Общо 7 жалби са подадени от началото на месеца

20.08.2025 | 14:09 ч. Обновена: 20.08.2025 | 14:21 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Общо седем жалби за нанесени щети от кафява мечка върху пчелни кошери в троянските села Терзийско и Патрешко са постъпили от началото на месеца в Регионалната инспекция по околната среда и водите(РИОСВ) в Плевен, съобщават от институцията. 

РИОСВ-Плевен е предоставила на двама от собствениците на нападнати от мечка пчелини електропастири за временно и безвъзмездно ползване, с цел предпазване на пчелните кошери от бъдещи набези на мечки, посочват от ведомството.

Оттам напомнят, че при нанесени щети от кафява мечка, ощетеният следва да уведоми РИОСВ-Плевен в деня на откриването на щетата или в първия следващ работен ден. 

Комисия с представители на няколко институции извършва проверка на място, установява дали щетите са нанесени от кафява мечка или от друго диво животно и съставя констативен протокол.

Когато щетите са от кафява мечка, обезщетения се заплащат от Министерството на околната среда и водите. Ощетените трябва да притежават документи за собственост върху увреденото и/или унищожено имущество, удостоверение за регистрация на животновъден обект и др., както и да са предприели превантивни мерки за защита и опазване на собствеността си. 

За да се предотвратят конфликтните ситуации между хората и мечките, следва да бъдат приложени някои предпазни мерки, посочват от РИОСВ – Плевен. Част от тях са свързани с използване на плашещи и отблъскващи средства като елекропастири, мигащи светлини, издаващи шум устройства и др., недопускане нерегламентирано изхвърляне на храни, хранителни отпадъци и умрели животни, плътно затваряне капаците на контейнерите за битови отпадъци. Пашата на домашни животни следва задължително да бъде с пастири и обучени кучета, а в населените места в местообитания на мечки опадалите плодове от овощни дървета да се събират, за да не привличат мечките.

Важно е да бъдат обезопасени кошарите при нощуване на домашни животни, селскостопанското имущество, пчелните кошери и овощните дървета в и извън населените места.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

нападение от мечки Троянско село Терзийско
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem