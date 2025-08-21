По-топло ще е днес, от 31° до 36°

Днес ще е слънчево, след обяд над планинските райони с незначителна купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от юг-югоизток. Температурите ще се повишат и максималните ще са между 31° и 36°, в София - около 32°. Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца, сочи прогнозата на НИМХ.

По Черноморието ще бъде слънчево с до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 25° и 26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде слънчево, след обяд с незначителна купеста облачност. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 26°, на 2000 метра - около 17°.

В петък сутринта ще духа слаб до умерен югозападен вятър, постепенно до края на деня ще се ориентира от северозапад. Максималните температури ще са още малко по-високи, между 32° и 37°. Денят ще започне със слънчево време, но от северозапад облачността ще се увеличава, след обяд ще се развие и купеста облачност. На места ще превали краткотрайно, а на отделни места е възможно и да прегърми.

В събота северозападният вятър ще се усили и ще е по-често умерен, временно силен. С него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, без съществени валежи, но все пак на отделни места е възможно да превали краткотрайно. Температурите ще се понижат с около 5 градуса.