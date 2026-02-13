Западняците са все по-убедени - вървим към Трета световна война

Западните страни все повече вярват, че светът се насочва към глобална война, според резултатите от анкета на Politico, която подробно описва нарастващата тревога на обществеността относно риска и цената на нова ера на конфликти.

В петте страни, в които е проведено проучването – САЩ, Канада, Великобритания, Франция и Германия – по-голямата част от анкетираните смятат, че светът става все по-опасен. Американските, канадските, френските и британските анкетирани смятат, че избухването на Трета световна война е по-вероятно, отколкото невъзможно в следващите пет години.

Делът на анкетираните, които предвиждат нов глобален конфликт, е нараснал рязко, откакто независимата социологическа агенция Public First зададе този въпрос през март 2025 г. "Промяната в нагласите на западната общественост за по-малко от година отразява драматичното преминаване към по-несигурен свят, в който войната се възприема като вероятна, а съюзите са нестабилни“, заявява Себ Райд, ръководител на социологическите проучвания в Public First.

Но проучването на медията разкрива и ограничена готовност сред западната общественост да прави жертви, за да плати за повече военни разходи. Въпреки че в принцип има широка подкрепа за увеличаване на бюджетите за отбрана в Обединеното кралство, Франция, Германия и Канада, тази подкрепа рязко спадна, когато хората разбраха, че това може да означава поемане на повече държавен дълг, съкращаване на други услуги или увеличаване на данъците.

"Нашите проучвания показват, че нарастващата загриженост за война не дава право на лидерите да харчат големи суми за отбрана“, допълва Райд. "Ако има нещо, то е, че избирателите сега са по-малко склонни да правят компромиси, необходими за подобряване на военната сигурност. Така че европейските лидери са в затруднено положение – не могат да разчитат на САЩ, не могат да използват това като причина да инвестират в страната си и са под по-голям натиск да решат спешно този проблем в един свят, в който конфликтите изглеждат по-близки от всякога. “

Резултатите, базирани на проучвания сред повече от 2000 граждани във всяка страна между 6 и 9 февруари, разкриват предизвикателството, пред което са изправени лидерите на НАТО, докато се опитват да укрепят сигурността в момент, когато публичните финанси са ограничени.

Тази борба ще оформи дискусиите сред политиците от цял свят, които се отправят към Германия за годишната Мюнхенска конференция по сигурността, която започва в петък.

Без признаци за скорошно прекратяване на четиригодишната тотална война на Русия срещу Украйна и военните действия на САЩ в Иран, Сирия, Венецуела и Африка под ръководството на президента Доналд Тръмп, много хора виждат нарастващ риск от глобален конфликт, пише Фокус.

Тази тенденция е особено изразена в Обединеното кралство, където 43% смятат, че до 2031 г. е "вероятно“ или "много вероятно“ да избухне нова световна война – увеличение от 30% през март 2025 г. Почти половината от американците – 46% – смятат, че нова световна война е "вероятна“ или "много вероятна“ до 2031 г. – което е увеличение спрямо 38% през миналата година. Сред петте държави само германците смятат, че като цяло трета световна война не е вероятна през следващите пет години.

Когато става въпрос за военни действия на отделни държави, анкетираните в САЩ са най-склонни да смятат, че тяхната страна ще влезе във война в следващите пет години, следвани от анкетираните във Великобритания и Франция.

Това подсказва, че ядрените сили от НАТО може би са по-подготвени за конфликт от другите държави и че имиджът на Тръмп като "президент на мира“ не убеждава избирателите в страната.

Поне един на всеки трима души в САЩ, Великобритания, Франция и Канада смята, че е вероятно или много вероятно да бъдат използвани ядрени оръжия във война през следващите пет години.

Русия се счита за най-голямата заплаха за мира в Европа, докато канадците виждат Америка на Тръмп като най-голямата опасност за сигурността. Във Франция, Германия и Великобритания втората по големина заплаха се счита за САЩ, която респондентите посочват много по-често от Китай.

По-голямата част от анкетираните във Франция, Германия, Великобритания и Канада заявяват, че страната им трябва да харчи повече за отбрана, като това мнение е най-силно изразено във Великобритания и Канада.

Въпросът обаче е как да се финансира това. Анкетата на POLITICO установява, че подкрепата за по-големи разходи за отбрана спада, когато хората са помолени да обмислят дали това финансиране трябва да дойде от съкращения в други бюджети, поемане на повече държавни заеми или увеличаване на данъците.

Според резултатите, френската и германската общественост са по-малко склонни да подкрепят по-високи бюджети за отбрана в контекста на компромис в разходите, отколкото бяха през миналата година.

В Германия разходите за отбрана бяха едно от най-непопулярните предназначения на средствата, изпреварвани само от чуждестранната помощ.

През 2025 г. 40% от френското общество и 37% от германското общество са заявили, че биха подкрепили увеличаване на разходите за отбрана, когато са споменати компромисите. Тази година подкрепата за това спадна до едва 28% във Франция и 24% в Германия.

И двете страни сега са по-склонни да се противопоставят на по-големи разходи за отбрана, когато трябва да обмислят как да платят сметката.

Проучването на POLITICO показа, че общественото мнение е значително скептично по отношение на създаването на постоянна армия на ЕС под едно централно командване, идея, която бе спомената от Европейската комисия. Предложението получи подкрепата на едва 22 % от хората в Германия и 17% във Франция.

Задължителната военна служба бе най-популярна в Германия и Франция, където около половината от населението подкрепя идеята.