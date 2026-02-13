Русия и рискът от война в Европа: как Германия се подготвя за ескалация

Най-висшият военен офицер на Германия, генерал Карстен Бройер, стоеше с крака разкрачени върху карта на Литва, разпростряна на пода на импровизирания команден пункт в този пристанищен град на Балтийско море.

Хладен дъжд удряше по прозорците, докато Бройер и неговите помощници преглеждаха плановете за доставка на муниции и гориво до бронирана бригада, разположена на вероятния път на руска сухопътна атака срещу НАТО.

„Трябва да се обучим къде и как ще воюваме“, каза Бройер на облечените в камуфлажни униформи войници, събрали се около него. „Трябва да бъдем гъвкави. Нуждаем се от ново мислене.“

Бройер се втурва да подготви германските въоръжени сили за война. А за 61-годишния ветеран от конфликтите от Косово до Афганистан часовникът тиктака.

Германската военно-разузнавателна агенция оценява, че в рамките на следващите три години Русия, чиито армии нахлуха в Украйна през 2022 г., ще е натрупала достатъчно оръжие и ще е обучила достатъчно войници, за да може да започне по-широка война в цяла Европа. Бройер казва, че по-малка атака може да дойде по всяко време.„Трябва да сме готови“, казва той.

61-годишният Бройер е в авангарда на европейските генерали и служители по националната сигурност, които работят за възстановяването на армиите на континента.

За тази цел Бройер води кампания на няколко фронта, за да мобилизира германските политици, бизнесмени, войници и широката общественост зад усилията за ускоряване на превъоръжаването на страната и да ги убеди, че трябва да бъдат подготвени да се сражават с Русия, за да запазят демократичните си свободи, пише WSJ.

Разходите за отбрана са се увеличили значително. А през декември парламентът прие закон, който ще изисква младите мъже да преминават медицински прегледи, за да се оцени годността им за военна служба. Целта е да се стимулира доброволното записване в армията. Ако армията не получи достатъчно новобранци, следващата стъпка може да бъде въвеждането на задължителна военна служба, според правителството.

Всичко това поставя Бройер в авангарда на европейските генерали и служители по националната сигурност, които работят за възстановяването на армиите на континента – отслабени от години на оскъдни бюджети след разпадането на Съветския съюз – тъй като заплахата, идваща от Кремъл, става все по-опасна.

В четвъртък германският министър на отбраната Борис Писториус номинира Бройер за следващ председател на военния комитет на Организацията на Северноатлантическия договор. Ако бъде избран, той ще стане главен съветник на генералния секретар на алианса.

Нещата се усложняват от факта, че под управлението на Тръмп САЩ, които десетилетия наред бяха най-важният съюзник на Германия и Западна Европа, все повече се възприемат в най-добрия случай като ненадежден партньор, а в най-лошия – като враждебна сила, подкопаваща сигурността на континента.

Европейските официални лица казват, че трябва да бъдат подготвени да действат самостоятелно в случай на война с Русия

– конфликт, който ще определи бъдещето на демократичния Запад. А Германия, най-голямата икономика и най-населената страна в Европейския съюз, е абсолютно централна за отбраната на континента. Ироничното е, че мощната германска армия, която беше проклятието на Европа през първата половина на 20-ти век, сега е от съществено значение за нейната сигурност през 21-ви век.

Бройер води кампания на няколко фронта, за да обедини Германия в усилията за ускоряване на превъоръжаването на страната и да убеди германците, че трябва да бъдат подготвени да се сражават с Русия, за да запазят демократичните си свободи.

Той и Писториус умишлено използват този термин, който има допълнително значение в немския език. За разлика от американския английски, където война се води срещу всичко – от наркотиците до бедността, германците запазват Krieg за армии, които се сражават с армии.

Бройер се присъединява към армията през 1984 г., в момент, когато военните сили са близо до своя пик след Втората световна война по отношение на численост и бойна готовност, с около половин милион мъже под оръжие и приблизително 2000 основни бойни танка. По това време те са основната опора на конвенционалните сили на НАТО в Централна Европа.

Когато падна Берлинската стена и Съветският съюз се разпадна, нуждата от голяма постоянна армия изглеждаше като нещо от миналото. Германските войници все още се сражаваха, включително в Афганистан, където бяха част от стабилизационните сили на НАТО. Но военните бюджети се свиха и парите бяха изразходвани за обединението.

Официалната титла на Бройер е генерален инспектор, което го прави да звучи по-скоро като одитор, отколкото като воин, въпреки че той е еквивалент на председателя на Общото командване на въоръжените сили на САЩ.

Сградата, в която работи в Берлин, е и мястото, където се намира мемориалът на германските офицери, екзекутирани за заговор срещу Хитлер. Поглеждайки надолу към атриума пред офиса му, се вижда голям килим, изтъкан така, че да прилича на въздушна снимка на Берлин, опустошен от бомбардировките в края на Втората световна война.

Нагласите се промениха значително, след като Русия отне Крим от Украйна през 2014 г., а след това, през 2022 г., започна мащабна инвазия, която тогавашният германски канцлер Олаф Шолц нарече „епохална промяна“. През 2025 г. около две трети от германците възприемаха руската армия като заплаха, според проучване на министерството на отбраната.

Германия разполага бронирана бригада в Литва – първите германски войски и танкове, които са постоянно базирани в чужбина от Втората световна война насам.

Проучването също така установи, че 64% от германците смятат, че разходите за отбрана трябва да бъдат увеличени, в сравнение с 57% през 2024 г. Други 65% смятат, че Германия трябва да има по-големи въоръжени сили, в сравнение с 58% преди това.

В същото време възприемането на САЩ като надежден съюзник е спаднало рязко – от 65% през 2024 г. до 37% през 2025 г.

Друга важна промяна е разполагането на бронирана бригада в Литва – първите германски войски и танкове, които ще бъдат постоянно базирани в чужбина от Втората световна война насам. 5000-те войници от 45-та танкова бригада трябва да бъдат разположени до края на следващата година.

Вече германски танкове и бронирани превозни средства, украсени с военния знак „Железен кръст“, се обучават в литовската гора Руднинкай, близо до границата с Беларус, най-близкия съюзник на Русия.

Според Бройер Европа в момента се намира в преходно състояние – все още не е във война, но вече не е и в мир. Правителствата се борят с почти ежедневни нарушения на въздушното пространство от дронове, кибератаки и засилена кампания за саботаж срещу железопътни линии, комуникационни кабели и други цели, за които обвиняват Москва.

Междувременно, от другата страна на границата в Беларус, хиляди руски войници провеждаха маневри заедно с беларуските си колеги, които включваха планиране на съвместното използване на ядрени оръжия.

Войната в Украйна, която вече навлиза в петата си година, ежедневно ни напомня за заплахата от изток.

По време на неотдавнашно посещение Бройер видя дълъг конвой от военни линейки, превозващи ранени мъже от бойното поле.

„Всичко се свежда до войниците на фронта“, казва той. „Те водят нашите битки.“

Фокусът на Бройер върху мъжете и жените, които се сражават, е водещ в неговата мащабна реформа на германската армия. Неговата задача е да поведе обрат към армия, способна да води и печели мащабни конвенционални войни. Целта е до 2032 г. да бъдат разположени три напълно оборудвани бойни дивизии.

Бройер и неговите сътрудници работят с германски компании от отбранителния сектор, за да ускорят производството на оръжия. „Трябва да ускорим и съкратим цикъла на иновациите“, казва той, посочвайки ситуацията в Украйна, където фронтовите части и производителите си сътрудничат, за да подобряват оръжията в движение.

Бройер също така бързо сформира екипи за защита от дронове от 30 до 35 души, оборудвани с смутители, радари и дронове за противодействие на дронове. В началото на ноември, когато имаше набези на дронове в Белгия, министърът на отбраната поиска помощ. Бройер изпрати екип същия ден и той започна да работи на следващия ден. Единица беше изпратена и в Дания.

Друго предизвикателство е попълването на редиците. Военните сили сега наброяват около 184 000 души. Бройер се стреми да добави още 20 000 души тази година и след това още около 60 000 до 2035 г. Тези сили ще бъдат допълнени от 200 000 резервисти.

Парламентът одобри закон, който изисква всички мъже на възраст 18 години да попълнят въпросник за военна служба; от 2027 г. се очаква те да преминават физически прегледи, за да се определи дали са годни за служба.

Надеждата е, че това ще накара повече хора да се запишат доброволно за служба. Ако армията все още не успее да покрие нуждите си от човешки ресурси, политиците казват, че може да прибегнат до задължителна военна служба, която беше преустановена през 2011 г.

Мненията на младите хора се променят.

Проучване на Ipsos от 2025 г., проведено за армията, установи, че 42% от германците на възраст 16-29 години подкрепят новите изисквания за военна служба. Друго проучване установи, че 59% казват, че вероятно или определено няма да вземат оръжие, за да защитят страната си.

При появата си в Университета в Манхайм, Югозападна Германия, Бройер, облечен в сива униформа, скочи от стола си, превръщайки се от добродушен човек в човек с изкусна интензивност.

Бройер каза на студентите, че силата е начинът да се поддържа мирът.

По време на периода за въпроси и отговори един студент каза, че „в крайна сметка войната води само до смъртта на хора“ и попита дали всички пари, които сега се отделят за отбрана, не биха били по-добре използвани за „насърчаване на демокрацията или други инициативи в Русия“.

„Ако мирът е постижим, трябва да направим всичко, за да го постигнем“, отговори Бройер, но предупреди, че години на ангажимент с Русия и ангажиментът на Берлин към политика на промяна чрез търговия не са успели да задържат Кремъл на мирния и демократичен път.

След това идва най-голямото предизвикателство: справянето с напрежението, което в момента разкъсва трансатлантическия алианс. Администрацията на Тръмп критикува съюзниците, намалява помощта за Украйна и изразява готовност да подобри отношенията с Русия и нейния автократичен лидер Владимир Путин.

Досега, казва Бройер, военните отношения остават силни. А НАТО, под командването на американския си командир, продължава да функционира както обикновено, отблъсквайки руските заплахи.

„Между войниците има много доверие“, казва Бройер. „Всеки един от нас вижда ценността на тези отношения.“

Зад сградата на военното командване в Берлин има мемориал в памет на повече от 3000 военни и цивилни членове на германските въоръжени сили, които са загубили живота си при изпълнение на служебния си дълг. Петдесет и девет от загиналите са били убити в Афганистан.