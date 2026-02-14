Министър РФК втрещи с изказване: Шмъркал съм кокаин от тоалетна чиния

Робърт Ф. Кенеди-младши е всичко друго, но не и порядъчен министър. В откровен разговор по време на подкаста “This Past Weekend“, Кенеди съобщи, че не го е страх от микроби, защото е “шмъркал кокаин от тоалетните чинии”.

Заедно с водещия Тио Вон двамата обсъдиха общата си история на злоупотреба с наркотици и посещението на срещи за подкрепа заедно, преди да бъдат отменени по време на COVID. По-късно те сформираха “пиратска“ група, която продължи да се среща по време на пандемията.

Кенеди размишляваше върху десетилетията си на възстановяване от злоупотреба с алкохол и вещества.

“Не се страхувам от микроби, преди смърках кокаин от тоалетните чинии. Знам, че тази болест ще ме убие“, продължи Кенеди, визирайки зависимостта.

HHS Secretary RFK Jr: “I'm not scared of a germ. I used to snort cocaine off of toilet seats.” pic.twitter.com/aqKZTEujXk — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 12, 2026

“Ако не го направя, ако не я лекувам, което означава, че ще ходя на срещи всеки ден. Просто е лошо за живота ми”, откровен е здравният министър на САЩ.

“Protect Our Care“, организация с нестопанска цел, бореща се за достъпно здравеопазване в САЩ, призова Кенеди да се оттегли след интервюто.

В изявление организацията заяви, че той е “най-опасният, неподходящ човек, ръководил някога толкова важна федерална агенция, която има власт над живота и смъртта“.

Брад Уудхаус, президентът на организацията, предложи отговор от една дума: “Оставка“.

Признанието на човека, ръководещ здравната политика на правителството, получи още по-голям отзвук в социалните мрежи.

“По някаква причина не вярвам на този човек по отношение на общественото здравеопазване”, съобщи представител на демократите.

“Само напомняне, че администрацията на Тръмп нарича имигрантите, които са изпаднали в наркотична зависимост, “най-лошите от най-лошите“ престъпници, независимо колко отдавна са се появили проблемите им със зависимостта”, споделя друг демократ.

РФК открито е говорил за миналата си наркотична зависимост, която е започнала след убийството на баща му, наричан още Робърт Ф. Кенеди, през юни 1968 г. в Лос Анджелис, Калифорния.

Той е бил арестуван два пъти за престъпления, свързани с наркотици; за притежание на канабис през 1970 г. и за притежание на хероин през 1983 г. Той отдава заслугата на последния арест за това, че го е подтикнал да се отърве от алкохола.

Като министър Кенеди си изгради име като скептик по отношение на ваксините по време на пандемията от коронавирус. Той има история на повтаряне на опровергани твърдения, включително свързване на ваксините с аутизъм при децата.