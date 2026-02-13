IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
На петък 13-и настъпват положителни промени за Везните

Ето какво да очакват представителите на зодията

13.02.2026 | 17:45 ч. 1
Снимка: istock

Защо 13 февруари 2026 е специален за представители на зодия Везни? Това е първият петък 13 за новата година, но не това го прави специален. Според астролога Evan Nathaniel Grim, Везните се разделят с един много мрачен период за тях. 

„Този зодиакален знак страда мълчаливо от години“, казва Grim. „Но те (Везните) са толкова близо до това да се изправят на крака и да почувстват, че могат просто да дишат отново.“ Въпреки че животът може да изглежда изпълнен с несигурност, този астрологичен знак преминава от предизвикателства към благословии в живота си“, споделя още астрологът.

Това се случва, защото Сатурн, планетата на отговорностите и упоритата работа, е бил в недобра позиция за зодия Везни. Въпреки това, периодите на предизвикателства не са били чак толкова лоши за тях. 

„Те са се научили как да се отдадат на работата си или как да подобрят физическата си форма“, отбеляза Grim. „Но в много случаи работата им е била критикувана остро като недостатъчно добра. Дори когато са чувствали, че надхвърлят очакванията си и се справят отлично.“

След като Сатурн транзитира в Овен на 13 февруари, Везните могат да очакват да се чувстват много по-леко. От подобрения в здравето до постигане на цели, животът няма да е същият след 13 февруари 2026. Ще бъде много по-добър.

Източник: Тъмните облаци се разсейват за Везните на 13 февруари – идва хубавото

зодия Везни зодии и късмет астрология
