ИТН: Структурата около “Петрохан” е функционирала с политическа протекция

Тежки критики по случая “Петрохан” отправи председателя на ПГ на ИТН Тошко Йорданов в интервю за БНТ.

"Случаят е отвратителен на много нива. Първо – за България това е за първи път ужасяващо. Това са неща, които сме гледали по филмите – секта, педофилия, оръжия. Това изначално втрещява хората", на мнение е Йорданов.

Според народният представител цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа. Йорданов е категоричен, че цялото това нещо е възможно благодарение на политическа протекция.

“Тези политици тогава са били в изпълнителната власт. Това НПО съществува толкова бързо и е регистрирано за по-малко от 72 часа. Искам някой журналист да провери – за колко време става вписването в Агенцията по вписванията. Дали става за по-малко от 72 часа?”, попита Йорданов.

Той посочи поименно представители на "Продължаваме Промяната – Демократична България”. "Получава такъв контрол над огромна територия благодарение на Борислав Сандов, който тогава е министър на околната среда. Николай Денков, като министър на образованието, разрешава създаването на едно училище в Долна Малина, което учи децата на практическа психотерапия. Това позволява на Калушев да има достъп до деца и да ги води по лагери”.

Сигнали

Йорданов твърди, че сигнали срещу лицето, сочено като лидер на групата, са били подавани по времето на служебните вътрешни министри Бойко Рашков и Иван Демерджиев. Според председателят на ПГ на ИТН момчето е подало два сигнала.

"Сигналът не е стигнал до прокуратурата. Останал си е там. И те сега скачат на прокуратурата. Не – виновни са тези, при които е останал сигналът”, коментира Йорданов.

По думите му става въпрос за педофилска секта с политически покровителства. “Регистрация, безконтролно поведение, раздаване на оръжие, покриване на сигнали. Това е държавна протекция”, категоричен е депутатът.

Йорданов направи паралел с международния скандал около Джефри Епстийн. "В досиетата "Епстийн" всеки политик, забъркан дори само с това, че е ходил някъде, си подава оставката. Тук имаме хора, които са ги създали, финансирали, ходили там – и имат наглостта още да са в политическата система”.

По адрес на публичните реакции Йорданов заяви, че е отвратително, че има политическа партия, която оправдава това.

"Опитва се да го омаловажи, да измести фокуса. Когато стане дума за педофилия, не може да говорим за кампании и политическа употреба. Това трябва да се разследва и да има последствия”, на мнение е Йорданов.

В края на разговора депутатът коментира и назначението на Андрей Гюров за служебен премиер. Йорданов е категоричен, че имаме служебен премиер, който е човек на ПП-ДБ.

“Това означава избори с тяхно МВР. Широката обществена фраза "да си направим избори с наше МВР" придобива реалност”, добави председателят на ПГ на ИТН.